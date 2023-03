Novi Grad domaćin starta posljednje etape biciklističke trke "Beograd-Banjaluka"

Opština koja leži na ušću Sane u Unu prvi put će ugostiti karavan koji spaja dva najveća srpska grada sa dvije strane Drine.

Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

Domaćin starta posljednje ćetvrte etape 17. biciklističke trke "Beograd-Banjaluka" biće Novi Grad.

Opština koja leži na ušću Sane u Unu prvi put će ugostiti karavan koji spaja dva najveća srpska grada sa dvije strane Drine, a sve je dogovoreno na sastanku predstavnika trke sa delegacijom Novog Grada na čelu sa načelnikom Miroslavom Drljačom.

Trka je na ovaj način stigla na krajnji sjeverozaopad Srpske, a posljednja etapa na programu je 22. aprila, koja završava spektakularnim krugovima u Banjaluci.

Prva etapa vozi se od Beograda do Bijeljine 19. aprila, druga od Bijeljine do Vlasenice dan kasnije, treća kreće iz Doboja i završava u Prijedoru 21. aprila, da bi u subotu karavan išao od Novog Grada preko Kostajnice, Dubice i Gradiške do najvećeg grada Srpske.

Naredne sedmice očekuje se i ozvaničenje ovog dogovora kao i konferencija za medije.

(MONDO)