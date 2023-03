Srbija pobijedila ŠAMPIONA SVIJETA, ide u Los Anđeles! Prvi veliki trijumf novih "delfina" - preokret ZA PAMĆENJE!

Vaterpolisti Srbije pobijedili Španiju i kvalifikovali se za Svjetski kup.

Izvor: MN PRESS

Vaterpolo reprezentacija Srbije pobijedila je Španiju, šampiona svijeta, 14:13. Tim uspjehom srpska selekcija plasirala se na Svjetski kup u Los Anđelesu! Ekipa Uroša Stevanovića ostvarila je najveći trijumf od kada je prije pet mjeseci naslijedio Dejana Savića i započeo novu eru "delfina". Velika pobjeda ostvarena je na peterce, nakon što "delfini" u završnici nisu uspjeli da odbrane dva gola prednosti (9:7) na dva minuta do kraja.

S obzirom na to da pobjeda na peterce donosi dva boda, a poraz jedan, Srbija bi mogla da kaže da je siguran putnik u Los Anđeles, na završnicu Svjetskog kupa, od 30. juna do 2. jula, s obzirom na to da je još očekuje duel sa Gruzijom.

Možda je još i važnije od pobjede to kako je ostvrena, jer je Španija vodila čak 5:0, a onda su Stevanovićevi igrači uspjeli da zaborave prvih 12 minuta meča i da od na poluvrijeme izjednačeni sa protivnikom, 5:5. Viktor Rašović je u tom periodu prvi pogodio špansku mrežu, pridružili su mu se spretni Đorđe Lazić, dva puta sjajni Dušan Mandić i 12 sekundi prije kraja tog dijela igre Marko Radulović.

U drugom dijelu su golove za Srbiju postizali Strahinja Rašović i Vuk Milojević i tim pogocima su izjednačavali rezultat, a onda je Dušan Mandić svojim zaštitnim znakom, šraubom, iznenadio Loriju za prvo vođstvo srpskog sastava - 8:7.

Kada je tri minuta prije kraja Nemanja Ubović zakucao loptu u mrežu poslije sjajnog dodavanja Đorđa Vučinića činilo se da je sve gotovo. Bila je to serija "delfina" 9:2, ali ipak nije bio kraj. Prvo je pogodio Bustos da bi 69 sekundi prije kraja Sanahuja izjenačio. Imala je Srbija dva napada, Španija jedan ali bez uspjeha i rješavali su peterci.

Poslije tri serije rezultat je bio izjednačen. Tada je srpski selektor Stevanović promijenio Mitrovića. Bio je to pobjednički potez, Mišović je skrenuo udarac Munariza. Takva prednost se nije ispustila. Strahinja Rašović je donio vođstvo 13:12, Kabanas izjednačio a Drašović rutinerski pogodio za važan trijumf.

Španija – Srbija 13:14 (3:0, 2:5, 2:2, 2:2- 4:5)

Bazen Morača. Sudije: Kolombo (Italija), Periš (Hrvatska), Igrač više: Španija 9 (3), Srbija 7 (2).

Španija: Agire, Munariz 1, Baroso 2, Sanahuja 4, De Toro, Biel, Famera 1, Kabanas, Taul, Perone, Malarač 1, Bustos, Lorio. Selektor: Martin.

Srbija: Mišović, Mandić 3, S.Rašović 1, Ranđelović, Lazić 1, Radulović 1, Drašović, V.Rašović 1, Stanojević, Ubović 1, Milojević 1, Vučinić, Mitrović. Selektor: Stevanović

Strelci iz peteraca: Perone, Sanahuja, Baroso, Kabanas za Španiju a Mandić, Milojević, Vučinić, S.Rašović i Drašović za Srbiju.

Plasman: Španija 10, Srbija 8, Grčka i Crna Gora 6, Gruzija 3, Australija bez bodova.

