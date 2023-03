Direktor ŽRK Borac reagovao na prozivke iz Orlova: "Funkcionišu na način da se ljudima ovo zgadi!"

Darko Savić imao je šta da kaže na saopštenje ŽKK Orlovi.

Ženski košarkaški klub Orlovi oglasio se ovog četvrtka saopštenjem za javnost, u kojem je istaknuto da je ovaj klub povukao aplikaciju za učešće u Izboru najboljeg sportiste Banjaluke u 2022. godini.

Orlovi su u saopštenju prozvali ŽRK Borac, čiji direktor Darko Savić je, u razgovoru za MONDO, ogorčen medijskim istupom ovog kluba.

"Naša obaveza ispred kluba je da prijavimo rezultate u prethodnoj godini i nikad nismo gledali na druge, već isključivo na sebe i svoj rad. Ne radi se, međutim, samo o medaljama, društvenom radu, radu sa mlađim selekcijama, pravilnim upravljanjem finansijama, medijskoj pažnji koju klub privlači kroz svoje djelovanje. Na njihovoj Fejsbuk stranici nikad nijedan poraz nije upisan, znaju da pričaju o drugima, a neki dan u dvije utakmice izgubili 97 razlike! Prihvatam kao legitimno da se neko žali Komisiji koja je izabrala, na koju ja nemam nikakvog uticaja. Niti sam kad koga zvao, niti sam koga pitao, niti sam ikad urgirao, ni ove, ni prošle, ni one tamo godine! Spreman sam da se zakunem u svoju djecu, spreman sam da idem na detektor laži a smije li on ići, da on nije zvao, da on nije pokušavao da utiče na neke članove Komisije? Pokreće medijski linč protiv kluba koji mu je prvi pružio ruku podrške kad je to trebalo", rekao je Savić na početku razgovora za naš portal.

Operativac ŽRK Borac podvukao je da su Orlovi napravili svojevrsni skandal šaljući žalbu sponzorima "osica".

"Kakve veze sponzor ima sa izborom najboljeg sportiste? Sponzoru šalješ da mu se ogadi, mene ljudi zovu i kažu 'a budala'. Nakon ovoga, ljudi kažu 'On ne može doći u našu firmu, a ne da mu damo'. On ide da meni ugasi finansiranje zbog izbora sporiste? Način na koji oni funkcionišu je upravo da se svima ovo zgadi. Ja mogu da prihvatim odluku Komisije, niti sam učestvovao, niti sam birao. Šta moj klub tu može da uradi? Ljudi su tamo glasali, tajno, ja ne znam ni ko su članovi, a on zna sve pošto ih je sve prozvao. Mene ljudi zovu, kažu da ne mogu da vjeruju da blati mene i klub koji ga je branio kad su bili nazivani 'lezbejskim' klubom, prvi je ŽRK Borac skočio."

Savić napominje da ŽRK Borac ima i više medalja i uspjeha na terenu ako se rangiranje za izbor sportiste i najboljih kolektiva u Banjaluci gleda samo po tom principu.

"Osvojen Kup, osvojeno četvrto mjesto u Premijer ligi BiH, osvojeno juniorsko i kadetsko prvenstvo BiH, mlađe kadetkinje su treće u prvenstvu BiH, pionirke su šeste u prvenstvu BiH, kadetkinje su prve u prvenstvu Republike Srpske, pionirke su druge u Republici Srpskoj, juniorke druge u Republici Srpskoj, Prva m:tel liga drugo mjesto, istorijski plasman u šesnaestinu finala Čelendž kupa, finale Svesrpskog kupa... Mi imamo više trenera nego oni košarkašica! Ja tom Luki i klubu nikad ružnu riječ nisam rekao, uvijek prvi čestitam. Oni moraju da shvate, možda su bili najbolji klub i prošle godine, pa im je Plej-of uzeo titulu ispred nosa. Šta tu sad treba da se radi? Možda su bili najbolji tim a nisu na kraju dobili titulu. Koga treba ubiti, Plej-of, Savez što je dozvolio dovođenje igrača? Raspitajte se kome je ŽRK Borac dužan, a kome su sve oni dužni, i to se gleda! To što oni ne znaju medijski da isprate svoje rezultate, to što niko njih živ ne prati, je li to moj problem? Mi objavimo Reels, 470.000 pregleda, a na njihovu objavu samo 300 pregleda. Kod nas je rezultat takav kakav je. Izgubili smo toliko i toliko, deset razlike od Gruda, idemo dalje, ali to piše. Uđite na njihovu stranicu i vidite da li ima neki rezultat gdje su oni izgubili. Ima li poraz od Budućnosti? A znaju da pričaju kako nas 'nabijaju' 50 razlike, od koga smo mi to izgubili?! A oni taj dan kad sam ja čuo tu priču, kako drugima priča, izgube 63 razlike. Kako to Bog poravna...", zaključio je Savić razgovor za MONDO.

