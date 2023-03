HRVAT OTKRIO TAJNU ĐOKOVIĆEVOG USPJEHA: Novak se naljuti i "nahrani se" - zato nije kao Federer i Nadal!

Nekadašnji hrvatski teniser otkrio šta je najveći razlog za uspjeh Novaka Đokovića.

Izvor: MN PRESS

Novak Đoković se stidljivo pojavio u sjenci Rodžera Federera i Rafaela Nadala, ali je tokom godina rušio dvojicu najvećih rivala i uspio da im obori većinu rekorda relevantnih za tenisku istoriju. Dio Novakovog uspjeha krije se i u inatu - publika nije bila na njegovoj strani kada se pojavio jer je obožavala dvojicu velikih šampiona, a u tome je u intervjuu govorio i nekadašnji hrvatski teniser Ivan Ljubičić koji je trenirao Rodžera Federa.

On je davne 2010. godine prepoznao da će Novak Đoković biti jedan od najvećih u istoriji, pa iako mu je Federer dobar prijatelj sada mora da skine kapu najboljem srpskom sportisti. Uspio je Novak da ispiše tenisku istoriju na mnogo različitih načina, a na početku karijere naslućivao se samo dio njegovih mogućnosti.

"Nije to bio moj 'nos'. Znao sam ga jako dobro jer je sa 17 godina već počeo da trenira s nama. Poznavao sam taj mentalni sklop, tu fiksaciju. Dok je bio mlađi, nije bio impresivan u tehničkom dijelu kao danas Alkaraz, ali u svemu ostalom je bio impresivan", rekao je Ljubičić i osvrnuo se na to što je publika uvijek favorizovala Federera i Nadala: "Đokovića hrani ta negativna energija, on mora pronaći nekoga na koga će se ljutiti kako bi izvukao svoj maksimum."

Možda je to jedan od razloga zašto srpski teniser nikada nije dostigao popularnost kolega čije je rekorde redom rušio prethodnih godina. Ivan Ljubičić je kratko prokomentarisao i to. "Ne znam, čini mi se kao da ima dva karaktera. Negativan, koji se ljuti na sve i želi sve sravniti sa zemljom, i ovaj pozitivni, koji se bavi humanitarnim radom. Oba ta karaktera su Novak. Tu možda gubi dio navijača koji žele kontinuitet u karakteru, koji možda Roger i Rafa imaju", rekao je za "Novu TV" nekadašnji hrvatski teniser i dobar prijatelj čuvenog Švajcarca kojem je bio i trener.