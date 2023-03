Đoković? Nadal? Ne mogu se mjeriti sa Federerom! Slavni Hrvat je Rodžerov prijatelj i ima čudnu teoriju!

Imao je priliku da prati karijeru svih teniskih velikana, ali mu je Federer ipak draži od Novaka i Rafe.

Izvor: Profimedia

Svojevremeno jedan od najboljih tenisera svijeta, kasnije trener Rodžera Federera u finišu njegove karijere, a na kraju krajeva i prijatelj legendarnog Švajcarca. Tako bi se u kratkim crtama mogla opisati veza Hrvata Ivana Ljubičića sa svjetskim tenisom, u kojem je ostavio značajan trag tokom prethodne dvije decenije. Igrao je neke velike mečeve, stizao blizu vrha ATP liste i imao priliku da vidi najbolje u istoriji na djelu.

Zbog toga je uvijek zanimljivo čuti kako on vidi situaciju o najvećem svih vremena. Pošto je po godinama najbliži Rodžeru Federeru - a kasnije mu je bio i trener - Ljubičić na ovu temu govori prvo od Švajcarca. Dobro se poznaju, bili su rivali, pa saradnici, a možda je zbog toga malo subjektivan pa tvrdi da postoje kriterijumi zbog kojih Rodžer Federer mora da bude najveći u istoriji tenisa!

"Iskreno, cijeli posljednji period tokom kojeg je bio povrijeđen nisam radio s njim, pa mi je to postepeno dolazilo. Navikao sam se već na tu činjenicu. Definitivno je riječ o jednom od najobožavanijih tenisera ikad. Podatak da je 19 puta zaredom dobio nagradu za popularnost među navijačima govori koliki je uticaj imao na tenis. Ne znam, on je za mene Rodžer. Meni je on prijatelj kojeg poznajem od svoje 17. godine, on je tada imao 15. Puno smo prošli zajedno. Nisam u životu upoznao čovjeka koji uvijek radi ono što je ispravno. Mislim da ljudi osjećaju da ga poznaju, ima stabilnost u karakteru koja vas neće iznenaditi izvan terena. Na terenu da, ali izvan njega - ne i mislim da ljudi to cijene. On traži izvrsnost od vas u svakom trenutku, ali ja sam prirodno takav i to mi je bilo veliko zadovoljstvo", rekao je Ljubičić i zatim je upitan da li se Rodžer nekada ponašao prema svom timu kao Novak: "Ne, nikad to nisam osjetio to. Ni pogled, ni razgovor, jednostavno drugačiji su karakterno Nole i on." Ovako je Rodžer otišao u penziju:

Nekadašnji hrvatski teniser uspio je u najjačoj eri svog sporta da stigne do trećeg mjesta na svijetu. Imao je priliku da prati karijere trojice igrača koji se danas smatraju za najveće u istoriji, ali... Tu Ivan Ljubičić ima kontroverzno mišljenje - titule kojih Novak Đoković i Rafael Nadal imaju više od Rodžera Federera njemu nisu presudne!

"Mislim da se ne može gledati isključivo kroz grend slemove. Rodžer već nije najuspješniji po tom pitanju, hoće li biti najveći? Veličina i uspješnost nisu identični pojmovi. Ako jesu, onda to Rodžer definitivno neće biti. Bude li se gledao uticaj na sport, mislim da se Nadal ni Đoković u tom smislu ne mogu mjeriti s Federerom", ispričao je Ljubičić za "Novu TV".

(MONDO)