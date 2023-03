Karlos Alkaraz "bacio rukavicu" u lice Novaku Đokoviću! Hoću da igramo, ako je 100 odsto spreman!

Karlos Alkaraz više ne može da sluša priče da je osvajao titule i bio prvi na svetu samo zato što Novak Đoković nije igrao.

Španski teniser Karlos Alkaraz "preskočio" je Novaka Đokovića na vrhu ATP liste poslije osvajanja Indijan Velsa. Da bi ostao na prvoj poziciji, neophodno mu je da "uzme" i Majami, gdje igra fantastično i stigao je do četvrtfinala gdje ga čeka domaći teniser Tejlor Fric, pa će morati da se bori i protiv publike, ali i protiv istorije - pošto je vrlo mali broj onih koji su uspjeli da osvoje takozvani "Sanšajn dabl".

Međutim, djeluje da se Alkaraz ne boji takvog izazova. Mladi teniser iz Španije je tokom 2022. godine pokazao da je "prava zvijer" i možda najveći izazivač koga je Novak Đoković imao van "velike četvorke", a primjetno je da mu u posljednje vrijeme smeta i to što se priča da turnire osvaja samo kada Srbin ne igra. I zato mu baca rukavicu u lice...

"Igrao sam protiv Novaka Đokovića kada je bio na 100 posto. Rekao bih da je u Madridu prošle godine igrao jako, jako dobro. Dakle, bilo je blizu. Slažem se s njim da je najbolji kada je spreman. Kad je 100 posto, vjerovatno je jedan od najboljih ili najbolji igrač na svijetu. Ono što je Novak postigao, njegov nivo, na primjer u Australiji, bio je nevjerovatan i stvarno visok. Kao što sam već rekao, stvarno želim igrati protiv Novaka kada bude 100 odsto i siguran sam da ću uživati u tome. To je sve što trenutno mogu da kažem", poručio je Karlos Alkaraz i osvrnuo se na svoj prvi grend slem, kada Srbin nije igrao.

"Na US Openu sam ispunio svoj san i postao osvajač grend slema i broj jedan, ali ja sam vrlo ambiciozan momak koji stalno postavlja nove ciljeve. Trenutno mi je veliki izazov biti jedan od najboljih u istoriji. Možda zvuči ludo, ali želim da budem poput velike trojke i to je ono što me motiviše da dam najbolje od sebe", rekao je on.

Interesantno, Novak Đoković i Karlos Alkaraz su se do sada sastali samo jedanput. Bilo je to lane u polufinalu Madrida kada je mlađi teniser slavio u tri seta (6:7, 7:5, 7:6).

