Ako to uradite, ja ću otići! Stižu nova pravila u Formuli 1, a šampion je BAŠ BIJESAN: To nema smisla!

Maks Ferstapen je poslije još jednih briljantnih kvalifikacija za Veliku nagradu Australije digao glas protiv najavljenih promhena u Formuli 1.

Izvor: Profimedia

Maks Ferstapen pobijedio je u kvalifikacijama za Veliku nagradu Australije i sa "pol" pozicije će početi trku koja se vozi u nedjelju od 7 časova ujutru. To je i treći put ove sezone u Formuli 1 da je Red Bul bio najbrži u kvalifikacijama, s tim da je ovoga puta najbolji iz Saudijske Arabije, Serhio Perez, završio na posljednjem mjestu. "Najveći izazivač" Maksa Ferstapena je ispao u prvoj rundi kvalifikacija jer je "zapeo" u šljunku, što bi trku u Australiji moglo da učini pomalo i dosadno.

Red Bul je isuviše dominantan, Ferari kao da neće biti dovoljno opasan kao prethodne sezone, Mercedes je napravio bolji bolid tako da će Hamilton i Rasel sa druge i treće pozicije pokušati da "poremete" Ferstapena, dok i Aston Martin sa Alonsom i Strolom tek povremeno može da donese zabavu. Zbog toga se u Formuli 1 spremaju za promjene, zarad popularnosti...

Između ostalog, šef Formule 1 Stefano Domenikali je uoči trke u Melburnu govorio da bi trebalo ukinuti "slobodne treninge" i povećati broj "sprint" kvalifikacija, kojih će ove sezone u kalendaru biti čak šest, što je rekordan broj. Međutim, vozačima se ne sviđaju novotarije o kojima se priča, kao ni starijim navijačima koji su navikli da prate i treninge, iako uglavnom samo služe timovima da bi provjerili određene parametre.

"Nadam se da neće biti takvih promjena jer onda ni ja ovdje neću biti još dugo. To nema smisla i uopšte mi se ne sviđaju te ideje. Ako nam tako naguraju raspored, vikendi će postati preintenzivni, a i ovako smo pod ogromnim opterećenjem", rekao je dvostruki uzastopni šampion Formule 1 Maks Ferstapen.

"Jasno mi je da kod njih postoji interese da se čitavog vikenda nešto događa, ali mislim da moramo da zadržimo aktuelni format po kome se samo subotom i nedjeljom 'vozi za nešto'. Dolaze sezone u kojima ćemo u našem kalendaru imati i po 24 ili 26 trka, ako na još to stave i 'male trke', mene to uopšte neće zanimati. Neću u tome uživati i to je to...", rekao je Ferstapen kako bi izvršio pritisak na čelnike ovog sporta.

Što se tiče trke u Australiji, dodajmo da će iza Ferstapena biti Rasel i Hamilton (Mercedes), Alonso (Aston Martin), Sainc (Ferari), Strol (Aston Martin), Lekler (Ferari) Albon (Vilijams), Gasli (Alpina), Hilkenberg (Has).