POGLEDAJTE FOTKU, VIDITE LI MASNICE I PODLIVE? Jelena Dokić o porodičnom nasilju zbog PORAZA: Imala sam 17 godina!

Jelena Dokić podijelila je još jednu traumu sa početka karijere kako bi skrenula pažnju na nasilje u porodici i nad ženama.

Izvor: Profimedia

Proslavljena teniserka Jelena Dokić ne krije da je bila žrtva porodičnog nasilja i želi da svojim primjerom upozori i druge mlade i ambiciozne sportiste koje "forsiraju" roditelji, pa je tako u svojoj knjizi "Nesalomiva" otkrila svoje muke sa nasilnim ocem. Sada se ponovo oglasila na Instagramu i podsjetila na događaj koji se odigrao prije više od 20 godina, kada je pretučena zbog poraza na jednom turniru, a već je morala da se spremi za drugi.

Jelena je objavila fotografiju sa turnira koji se igrao 2000. godine na kojoj se, ako se malo zagledate, vidi da su joj koljena otekla, ali je uprkos svemu morala da izađe na teren jer ju je otac Damir pritiskao.

"Otečene, krvave i u modricama. Takve su bile moje potkoljenice nakon što sam cijelu noć bila šutirana oštrim cipelama jer sam izgubila meč. Ove fotografije su nastale dvije nedjelje poslije toga i i dalje sam bila u užasnim modricama. Imala sam samo 17 godina. Do danas osjećam bol u potkoljenicama zbog tog prebijanja. Zbog svake rane postoji ožiljak i to su moji ožiljci. Preživjela sam, ali ne preživi svaka žena ili djevojka. Niti će. To je mučna stvarnost", napisala je Jelena Dokić na svom Instagramu i objasnila da je to napisala jer je govorila na jednom događaju posvećenom suzbijanju nasilja u porodici i osjetila se tužnom i besnom.

"Učinimo više za buduće generacije. Za naše ćerke, sestre i sve djevojke i žene širom svijeta, da ovo bude bolje i bezbjednije mejsto za njih da budu srećne, zdrave i bez nasilja. Nikada neću prestati da se borim i da govorim o ovom pitanju posebno zbog onih koje ne mogu i nemaju glas", dodala je bivša teniserka.