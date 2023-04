Đoković ne "opanjkava iza leđa", nahvalio je Nadala za sve pare (VIDEO)

Srpski teniser Novak Đoković još jednom je pokazao da je pravi sportsmen, a mnogi bi od njega mogli i da nauče...

Izvor: YouTube/DjokerNole/Screenshot

Španski teniseri Rafael Nadal i Karlos Alkaraz neće učestvovati na predstojećem mastersu u Monte Karlu zbog povreda, a srpski teniser Novak Đoković je vrlo skromno istakao da to znači i šansu za "njega i druge igrače". Još jednom je Novak Đoković pokazao da uvijek o svojim kolegama govori na najljepši mogući način i kada nisu na turniru, međutim nikako da mu uzvrate na isti način pošto dobro pamtimo šta je recimo Nadal pričao dok je Novak bio "pritvoren" u Australiji 2022.

"Šteta je za turnir što Nadal neće igrati, kao i za tenis, svi dobro znamo ko je on. On je ubjedljivo najuspješniji teniser svih vremena kada je u pitanju šljaka, pa svi znamo koliko puta je osvojio Monako i druge turnire na toj podlozi. S druge strane, isto tako ovo je šansa za nas ostale da doguramo daleko i dođemo do titule", rekao je Đoković i nastavio da hvali i Alkaraza.

"Mislim da Karlos Alkaraz ima sjajan mentalitet, bori se, uvijek igra do kraja, dobro se prilagođava protivnicima i veoma je kompletan. Neverovatno je da imamo šampiona poput njega, a tako je mlad. Lepo je što imamo rivalstvo Alkaraza i Sinera, gledali smo njihove sjajne mečeve, a njih dvojica uz Holgera Runea su možda sljedeća velika trojka", nasmijao se srpski as, kao da dobro zna da se o tome već uveliko priča na društvenim mrežama.

Đoković se osvrnuo i na pauze u rasporedu za koje kaže da mu ne prijaju, ali da su svakako bolje kada ih sam napravi nego drugi, odnosno aktuelnu sezonu ne može da uporedi sa prethodnom - iako u martu nije igrao.

"Posljednjih par godina sam navikao jer nisam igrao uopšte u Americi, ali to je što je. Trenirao sam više na šljaci što je pozitivna stvar pred početak sezone na ovoj podlozi. Nisam imao uspjeha u Monte Karlu posljednje tri godine, a sada se nadam da ću bolje odigrati i izgraditi formu za Pariz", zaključio je srpski teniser.

Podsjetimo, uprkos tome što Nadal i Alkaraz ne igraju, Novaka Đokovića očekuje vrlo težak žrijeb u Monte Karlu u kome je do sada osvajao dvije titule, posljednji put 2015.