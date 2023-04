SAŠA, POGLEDAJ PRVO SEBE U OGLEDALU! Izbio rat tenisera u Monte Karlu: Pominješ mene i moju ženu, a ne pričaš ISTINU!

Danil Medvedev i Saša Zverev ušli su u javni obračun poslije međusobnog meča.

Poslije pobjede Rusa Danila Medvedeva protiv Nijemca Aleksandra Saše Zvereva u Monte Karlu, među njima je buknuo rat. Nijemac je optužio Danila da nije bio fer i da je nesportski postupio kada je tražio pauzu da ode u toalet tokom posljednjeg seta.

Vjerovatno i u afektu zbog bolnog poraza i zbog neiskorišćenih servisa za pobjedu i meč-lopti, Zverev je otvoreno rekao šta misli o Medvedevu, a on mu je odgovorio. "Prije svega, vjerujem da bar 90 tenisera na Turu misli da sam dobar drug. Sa možda njih 50 nisam najbolji prijatelj, ali imam zaista sjajan odnos. Zato se obično osjetim veoma loše kada se nešto dogodi na terenu i kada mi se kaže da ne poštujem fer-plej, jer znam da to nije tačno."

Iako Medvedev zapravo nije koristio zvaničnu pauzu za odlazak u toalet i iako se vratio u predviđeno vrijeme, Zverev ga je svakako napao. "Saša živi u svom svijetu. Već su mi petorica igrača rekli u svlačionici: 'Hajde Danile, zašto tako nisi fer?', rekao je Rus uz osmijeh.

"Vjerovatno je moguće naći 25 intervjua u kojima Zverev govori neke čudne stvari poslije poraza", dodao je Medvedev. "Kada Saša za nekoga kaže da nije fer, onda vam dođe da mu odgovorite: 'OK, važi, pogledaj sebe u ogledalo."

Medvedev je za kraj demantovao da su on i Zverev prijatelji. "Neću ići u detalje, samo ću reći da nikad nismo bili bliski prijatelji. Možda kad smo bili juniori. To je on, u svojim čestitkama govori da je prijatelj sa mnom i mojom suprugom, a to odavno nije tačno. Ja to nikad nisam rekao. Zbog svega toga, on me ne razočarava, ali ako i za nedjelju dana nastavi da ovo govori, otići ću do njega u svlačionici i pitaću ga 'Hajde, reci mi šta nije u redu, reći ću ti.' Možda više nikad nećemo govoriti poslije toga i možda budemo neprijatelji ili šta već. Ali u ovom trenutku me nije briga za to."