Ovaj grad Novaku godinama ne prija, a živi u njemu! Đoković se ovdje baš muči, jedan podatak nikako ne valja!

Novak Đoković godinama ne može da prođe dalje od četvrtfinala u Monte Karlu...

Izvor: Profimedia

Novak Đoković bio je glavni favorit za osvajanje titule u Monte Karlu, gradu u kom živi, a ispao je u osmini finala. Lorenco Museti napravio je senzaciju i iznenadio najboljeg tenisera svijeta. Međutim, eliminacija srpskog igrača sa ovog takmičenja i nije toliki šok ako se pogledaju rezultati iz prošlosti.

Podatak koji nikako ne valja i koji zabrinjava Đokovićeve navijače svakako je taj da već sedam godina rano ispada od 2016. godine pa do sada samo je dva puta uspio da dođe do četvrtfinala. Osvojio je titulu 2015. godine kada je u finalu pobijedio Tomaša Berdiha (Češka), a prije toga u polufinalu Rafu Nadala (Španija), od tada mu nikako ne ide. Bila mu je to druga titula, prvu je osvojio 2013. pobjedom protiv Rafe.

Svjestan je i Novak da je bio daleko ispod svog nivoa, a poslije meča nije htio da priča ni o bandažu na desnoj ruci. "Osjećaj je užasan, odigrao sam katastrofalno. Čestitam protivniku i želim mu sreću u nastavku. U redu sam, igram u Banjaluci sljedeće sedmice", rekao je Đoković na jednoj od najkraćih konferencija za medije koju je ikada imao...

Ovo su njegovi rezultati u Monte Karlu poslije titule iz 2015. godine:

2016. ispao u drugom kolu od Veselog

2017. ispao u četvrtfinalu od Gofana

2018. ispao u trećem kolu od Tima

2019. ispao u četvrtfinalu od Medvedeva

2020. nije se igralo zbog korone

2021. ispao od Evansa u trećem kolu

2022. ispao od Fokine u drugom kolu

2023. ispao od Musetija u trećem kolu