Jedan čeka srpski derbi, drugi kvalifikanta - Džumhur i Krajinović trenirali zajedno u Banjaluci!

Bh. i srpski teniser isprobali šljaku Centralnog terena Srpska opena u Banjaluci.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Sve smo bliži početku Srpska opena, na kojem bismo trebali da gledamo novi veliki duel Novaka Đokovića i Vavrinke.

Švajcarski teniser stigao je u Banjaluku, Novak će stići najkasnije do ponedjeljka poslijepodne, a ukoliko sve bude teklo po planu gledaćemo njihov duel u srijedu ili četvrtak u okviru drugog kola Srpska opena.

Nakon današnjeg žrijeba poznati su parovi prvog kola i praktično kompletan raspored, a teniseri koji su već u Banjaluci uveliko se pripremaju za svoje prve duele u gradu na Vrbasu.

Damir Džumhur stigao je u petak u Banjaluku, a u subotu je trenirao sa Filipom Krajinovićem.

Srpski i bh. teniser imali su priliku da isprobaju šljaku na Centralnom terenu u Banjaluci, koji je svečano otvoren prošle srijede.

Damir Džumhur i Filip Krajinović trenirali zajedno u Banjaluci.#SrpskaOpenpic.twitter.com/oOMP8I8wOI — Mondo.ba Sport (@MondoBiHSport)April 15, 2023

Uz Krajinovića bio je i Viktor Troicki koji radi i sa mladim Hamadom Međedovićem, koji takođe igra na Srpska openu.

Inače, Džumhur i Krajinović samo jednom su se sastajali na zvaničnim mečevima, bilo je to prošle godine u Monpeljeu, kada je srpski teniser slavio sa 7:5, 6:2 i tako prošao u polufinale.

Džumhur će u prvom kolu čekati kvalifikanta, dok Krajinovića već u prvom kolu očekuje srpski derbi sa Dušanom Lajovićem, što je nakon žrijeba prokomentarisao direktor turnira Đorđe Đoković.

"Malo mi je žao što su se svi srpski igrači 'nagurali' u gornji dio žrijeba, ali šta je tu je. Žrijeb ne može da se predvidi kako će izgledati. Nadamo se da će što veći broj domaćih tenisera dogurati do same završnice, iako je to sada malo otežano. Ali, imamo veliki broj naših igrača na turniru i možemo samo da uživamo u svjetskom tenisu", rekao je Đorđe Đoković.