I Lajović se u Banjaluci osjeća kao kod kuće: "Imam sjajne uspomene, ćevape sam jeo svaki dan"

Dušan Lajović oduševljen je Banjalukom.

Izvor: Mondo/Haris Krhalić

Srpski duel između Dušana Lajovića i Filipa Krajinovića, koji je juče prekinut zbog kiše, pripao je Lajoviću koji je slavio sa 2:1 u setovima (6:2, 4:6, 6:4).

Inače, Lajović je u nekoliko navrata već igrao u Banjaluci na čelendžeru „Srpska open“, a 2015. godine je stigao i do samog kraja turnira kada je i podigao pehar.

Na današnjoj pres konferenciji Lajović se prisjetio tog nastupa i svakodnevnog uživanja u ćevapima.

„Čelendžer sam osvojio 2015. godine, bio sam u drugom hotelu tad, mislim da se zove Bosna. Taj put sam jeo ćevape svaki dan, ovog puta još nisam stigao. Ovdje se osjećam kao kod kuće, atmosfera je jako dobra. I te godine je bila kiša pa smo finale umjesto igrali u ponedjeljak umjesto u nedjelju. Tada je sve bilo malo drugačije. Zaista ima sjajne uspomene i želim da se tako nastavi i ove sedmice“, započeo je Lajović.

Ne ide vrijeme na ruku teniserima na banjalučkoj šljaci, ali Lajović se nada ljepšem vremenu. Njegov današnji protivnik Filip Krajinović nastavio je sa lošom formom, a o tome je govorio i pobjednik srpskog duela.

„Trenutno, uslovi su jako teški, ali čim bude malo toplije biće bolje. Ni meni ni Filipu ne odgovaraju ovi uslovi. Mislim da je danas presudilo to što sam ja u malo boljoj formi od njega. On se malo muči sa svojim tenisom u zadnji mjesec-dva dana. Nije imao u karijeri nikad tako dug period da traži igru. Nadam se da će se vratiti na pobjednički put. Svi znamo da on ima taj kvalitet“, rekao je Lajović pa dodao:

"Bio sam mirniji danas i mislim da je to nekako presudilo u tim odlučujućim trenucima".

Komentarisao je Lajović i jučerašnji prekid meča.

„Iskreno najgora stvar u toj situaciji je kada igraš sa nekim s kim si dobar prijatelj. Ni ja ni on nismo htjeli ovaj meč i samo želiš da preguraš taj dan, ali eto samo se produžio stres“.

Lajoviću bi naredni protivnik potencijalno mogao da bude još jedan srspki teniser Hamad Međedović čiji je meč prekinut zbog kiše.

„Možda bude pravi Srpska open do kraja.To je uvijek tako kada imaš žrijeb u kojem imaš puno naših Nisam igrao do sada protiv Međedovića, ali bi bilo jako dobro za turnir da to bude on“, rekao je on.

Na pitanje šta bi poručio mlađoj verziji sebe Lajović je kroz smijeh poručio: „Kreni na psihoterpiju“.