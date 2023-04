"KAO MALI ĐOKICA KAD OBJAŠNJAVA!" Legenda srpskog vaterpola bijesna zbog "slučaja Mandić": Ako krenu prljavštine...

Čuveni srpski vaterpolista Igor Milanović prokomentarisao je odstranjivanje Dušana Mandića iz ekipe Novog Beograda.

Izvor: MN PRESS

Najbolji srpski vaterpolista Dušan Mandić izbačen je iz ekipe Novog Beograda i trenutno ne može ni da trenira u ovom klubu. Diglo se mnogo bure u srpskom vaterpolu nakon odluke trenera Živka Gocića, njegovog nekadašnjeg saigrača iz državnog tima, da ga odstrani usljed nezadovoljavajuće forme i slabih rezultata Novog Beograda poslije čega se i sam Mandić oglasio i poručio da "ima Boga i da on sve vidi".

Sada je čitav slučaj prokomentarisao i legendarni srpski vaterpolista Igor Milanović, koji je nekada trenirao i Novi Beograd, a koji vrlo dobro poznaje i Dušana Mandića i njegovu narav. U podkastu "Pod kapicom" je ispričao da govori "ono što mu je na duši koja ga boli zbog svaljivanja krivice na Mandića".

"To je prosto nevjerovatno. Skoro sam sa jednim prijateljem razgovarao i upotrijebio sam termin razapeti Mandić. Poznajem to dijete od 13. ili 14. godine, doveo sam ga u Partizan i brinuo o njemu na neki način. Ne umije Mandić da bude negativan, to su dokazali i ovi sa izjavom da on ništa nesportski nije uradio, nikakva vrsta nediscipline ne postoji kao razlog što smo mi njega udaljili i zabranili mu da dolazi na bazen i trenira u teretani. U toj rečenici imate takvu kontradiktornost, to je nevjerovatno. Ko zna šta će sada sve da kaleme i pričaju, kada su u stanju to da kažu. Svaliti svu krivicu na Mandića pokazuje nemoć...", kazao je bez dlake na jeziku Igor Milanović.

Uz poruku da "ne bi da se miješa i analizira", i želju Novom Beogradu da se vrate na pravi put, Milanović dodaje da je jasno da se ne izvlači maksimum iz ekipe:

"Želim im da bude bolje, jer taj klub treba i srpskom i evropskom vaterpolu. Svima je jasno da tu nešto ne štima. Ali svaliti krivicu za sve na Mandića, ja to još nisam vidio i čuo. Mislim da to nije lijepo i da nije u redu. Najveće su šanse da igramo u četvrtfinalu, nisam razmišljao sa kim ćemo igrati, a sa kime ne. Ići ćemo i u Reko da dobijemo utakmicu. Da bi osvojio titulu, potrebno je da dobiješ tri utakmice na Fajnal-ejtu. Sad kolika je razlika između Novog Beograda, Ferencvaroša, Breše… To su nijanse, pobjeđuje ko je bolji te večeri. Neću imati emotivni naboj".

Milanoviću najviše smeta što je Mandiću zabranjeno da trenira sa ekipom i da mu je time učinjena velika nepravda:

"Zvučalo je jako neuvjerljivo, kao kada mali Đokica nešto objašnjava. Samo po sebi je to neobjašnjivo. Možete misliti kako se osjeća Mandić. On traži obrazloženje, oni ne znaju da mu ga daju. A, možete misliti kako se osjeća Mandićev saigrač. I zapita se i kaže sebi da to i njemu sutra može da se uradi. To nikako nije dobro za tim, timski duh, za kreiranje opuštene atmosfere. Da bi stavio loptu u gol, treba da postoji opuštenost, kreativnost, nije to trka na 9.000 metara. Možete misliti kako se ostali osjećaju. To je loš put koji su izabrali. Treba se pogledati u oči. Još ako krenu da se izbacuju prljavštine, šta sve tu može da izađe“.

Bivši trener Novog Beograda zaključuje da Mandić "ne umije da bude negativan" i da se boji da će sve ovo uticati na reprezentaciju Srbije, odnosno moglo bi da napravi problem novom selektoru Urošu Stevanoviću koji će morati da nađe način kako da najboljeg igrača vrati u formu dok mu je zabranjeno da trenira.

