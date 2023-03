ZAŠTO JE MANDIĆ IZBAČEN IZ TIMA? Oglasio se i Gocić: "Dugo sam igrao sa njim, nije u pitanju nedisciplina"

Živko Gocić otkrio je šta se dogodilo i zašto je Dušan Mandić izbačen iz tima.

Izvor: MN PRESS

Dušan Mandić izbačen je iz tima Novog Beograda, odluku je donio trener Živko Gocić poslije neuspjeha na završnom turniru regionalne lige. Prvo se o tome oglasio Slobodan Soro, a sada je i trener srpskog tima odlučio da razjasni šta se dogodilo i zašto je došlo do ovakve odluke.

Na konferenciji za medije je naglasio da "nema nikakve veze za upiranjem prsta i svaljivanjem krivice na jednog čovjeka, već da je to odluka oju smatra da je ispravna." "Odluka koju sam donio je isključivo u interesu ekipe i kluba. Nije bilo nikakvog sukoba ili bilo kakve nediscipline, ovo predstavlja stručnu procjenu i analizu trenutnog stanja, forme i doprinosa ekipa", rekao je Gocić na konferenciji za medije.

Istakao je i da Dušan neće biti u konkurenciji za tim do daljnjeg, ali da se ne zna do kada. "Kada ste trener od vas se očekuje da donosite odluke. Nekada te odluke mogu da budu jako teške, a koliko je ova odluka bila teška za mene vi vjerovatno ne možete ni da pretpostavite. Sa Mandom sam igrao dugo u reprezentaciji, osvojili smo mnogo trofeja zajedno. Međutim, mi moramo da se okrenemo onom što nam predstoji. U igri su još dva trofeja i zato je neophodno da se vratimo radu, da budemo maksimalno fokusirani i da svoj posao radimo na pravi način."

Mandić će imati sve uslove za trening, a odluka o novom kapitenu biće donesena pred meč sa Partizanom (subota 20 časova). Tim sa Novog Beograda ponovo je glavna tema, prvo je bio na udaru zbog odluke da ne pusti Nikolu Jakšića u reprezentaciju.

"Ne mogu da ostanem nijem na komentare da štetimo nacionalnom timu. Sve to me pogodi, naravno. Ako neko može i da pomisli na tako nešto, ja to zaista ne mogu ni da komentarišem. Kao bivši kapiten reprezentacije, sa svim trofejima koje sam osvojio, da mogu i da pomislim nešto što bi bilo usmjereno protiv nacionalnog tima i vaterpola u Srbiji, to je stvarno besmislica koja nije vrijedna komentara", konstatovao je Gocić.

Na kraju se medijima obratio i direktor kluba Slobodan Soro. "Gocić je već sve rekao, ima našu apsolutnu podršku, dobro zna šta radi. Odluke koje su donesene manje su prijatne i popularne, ali su najbolje za ono što nas čeka. Gledamo napred. U ovom sportu sam 33 godine, Živko koju godinu manje i sve što radimo rezultat je našeg znanja i iskustva. Koliko god te odluke bile nepopularne, stojimo iza njih. Ekipa ne igra na nivou kako bi smo željeli, ne donosi trofeje i neki potezi moraju da se naprave. Mi od svojih odluka ne bežimo i ubijeđeni smo da su one prave", zaključio je Soro.