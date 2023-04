Polufinale "NLB Wheel lige": KKI Vrbas cilja finale!

Plasman u finale NLB Wheel lige trenutno je primarni cilj svih u Košarkaškom klubu invalida „Vrbas“.

Plasman u finale NLB Wheel lige trenutno je primarni cilj svih u Košarkaškom klubu invalida „Vrbas“. Višestruki osvajači ovog regionalnog takmičenja su veliki favoriti, ne samo kada je riječ o polufinalu kojeg igraju u subotu, 22. aprila u dvorani „Borik“ protiv predstavnika Crne Gore, ekipe KK OSI Paramont (početak u 13.15 časova), već su i prvi kandidati za osvajanje šampionskog pehara.

"Ne bježimo od uloge favorita i siguran sam de će to igrači, sa kapitenom Biljanom Nedić na čelu, sve to opravdati u meču sa ekipom iz Crne Gore. Mi ćemo, kao što smo to činili i dosad, ići korak po korak. Želimo prvo da pobijedimo protivnika u polufinalu, a nakon toga razmišljaćemo o samom finalu koje se igra 21. maja u dvorani „Stožice“ u Ljubljani. Jedno je sigurno, a to je, da imamo kvalitet i smatram da ćemo izboriti plasman u veliko finale" jasan je Marinko Umičević, predsjednik Košarkaškog kluba invalida „Vrbas“.

Prvi čovjek trofejnog kluba naglasio je kako je već sada sve spremno za odigravanje polufinala NLB Wheel lige košarke u kolicima.

"Ovo polufinale igra se i povodom Dana grada Banjaluka i nema sumnje da ćemo opravdati ukazano povjerenje od rukovodstva lige. Iako ima još vremena do početka polufinalnih okršaja, moram istaći da smo na organizacionom planu obavili sve što treba. Naše sportske prijatelje ugostićemo na najbolji mogući način, a poslije utakmica imaćemo priliku da se družimo uz ručak kojeg smo obezbijedili u restoranu dvorane Borik", dodao je Umičević.

Satnica polufinalnih utakmica – subota, 22. april

KKI „Vrbas“ – KK OSI Paramont (početak u 13.15)

KIK „Zmaj“ – Parasport Slovenija (15 časova).