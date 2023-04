"Imamo perspektivu, ali mora da se više ulaže u ovaj sport. Kada bi se Jugoslavija sastala bili bi najuspješnija nacija. Malo se ulaže u ovaj sport, ali smo opet u vrhu", rekao je Damir Džumhur.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Najbolji bh. teniser Damir Džumhur pobjedom nad Rišarom Gaskeom plasirao se u četvrtfinale Srpska opena. Džumhur je na krilima banjaluče publike koja mu je i ovog puta pružala veliku podršku slavio sa 2:1 u setovima.

Bh. teniser će se za ulazak u polufinale ovog turnira boriti sa drugim nosiocom Andrejom Rubljovim.

„Biće to jako dobro iskustvo, nedostajali su mi ovi mečevi. Čak i ako izgubim jako je bitno da igram ovakve mečeve i popravljam se. On je u jako dobroj formi i biće mi drago da vidim na čemu sam trenutno. Sutra je meč koji će meni da pokaže koliko mogu i gdje sam. I ova pobjeda je jako dobro, ali opet sutra je to veliki ispit za mene“, poručio je Džumhur.

Vidi opis PUBLIKA ME NOSILA DO POBJEDE! Džumhur se zahvalio Banjalučanima i poručio: Kad bi se Jugoslavija sastala bili bi na vrhu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Haris Krhalić Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: Mondo/Haris Krhalić Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: Mondo/Haris Krhalić Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: Mondo/Haris Krhalić Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: Mondo/Haris Krhalić Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: Mondo/Haris Krhalić Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: Mondo/Haris Krhalić Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: Mondo/Haris Krhalić Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: Mondo/Haris Krhalić Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: Mondo/Haris Krhalić Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: Mondo/Haris Krhalić Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: Mondo/Haris Krhalić Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: Mondo/Haris Krhalić Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: Mondo/Haris Krhalić Br. slika: 14 14 / 14

Na današnjem meču Džumhur je imao nekoliko padova u igri, a posebno je to bilo naglašeno u drugom setu koji je pripao Francuzu sa 6:1.

„Prvi set igrao sam dobro, ali u drugom je on dobio neke voema važne poene. Igrao je agresivnije i jako je dobro servirao. Kad počneš sa 0:3 set, jako se teško vratiti. Pokušao sam na kraju da se već skoncentrišem na treći set. Vjetar je pravio probleme, trebalo se i tome prilagoditi. Gaske možda nije u formi 100 odsto, ali jako dobro udara loptu. U taj-brejku sam ponovo zaigrao dobro i eto na kraju slavio", rekao je Džumhur.

Ponovo je banjalučka publika pružila veliku podršku bh. teniseru kojoj se on zahvalio i poručio kako ga je upravo ona nosila u trećem setu.

„Publika je bila fenomenalna, tribine su bile pune. Zato volim ovaj teren jer osjetim energiju publike. U tom trećem setu su prepoznali da mi je potrebna podrška i pružili su mi je i nosili me do pobjede. Hvala im na velikoj podršci“.

„Tražio sam ponovo da igram na ovom istom terenu, to mi je srećni teren izgleda, ali eto moraću na Centralni“, dodao je Damir kroz smijeh.

Džumhur je govorio i o stanju u bh. tenisu za koji kaže da ima perspektivu, ali da se premalo novca ulaže.

„Imamo perspektivu, ali mora da se više ulaže u ovaj sport. Kada bi se Jugoslavija sastala bili bi najuspješnija nacija. Malo se ulaže u ovaj sport, ali smo opet u vrhu. Generacija koja dolazi malo kaska jer se stvorio taj neki jaz“, dodao je on.

Inače, Džumhur je za ovaj turnir dobio vajld-kard koji je već sada u potpunosti opravdao.

"Puno mi znači ovaj poziv, dobio sam dvije šanse u ove dvije godine mislim da sam je dobro iskoristio i drago mi je što sam opravdao očekivanja".

Tokom meča Damir se često žalio na vjetar koji je otežavao obojici tenisera.

"Ne volim igrati po vjetru, ali sam eto danas uspio slaviti. I prije sam znao dobiti mečeve po vjetru, a uslovi su isti i meni i protivniku".

Dodatni problem za Damira bile su i loptice koje su se, prema njegovim riječima, prebrzo trošile što je dosta usporilo igru. Ipak, on vjeruje kako će to da se popravi do kraja turnira.

"Generalno ne mislim da je to veliki problem, jednostavno takvi su vremenski uslovi i loptice se jako brzo troše pogotovo na ovom terenu. Kako vrijeme bude odmicalo mislim da će to biti puno bolje i da će igrači zaboraviti na to", zaključio je Damir.