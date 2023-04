Novak gubi set, Rubljov ne vjeruje u iznenađenje: TO JE NOVAK!

Andrej Rubljov prokomentarisao iznenađenje koje je Dušan Lajović napravio u prvom setu protiv Novaka Đokovića.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Dušan Lajović prvi put u duelima sa Novakom Đokovićem osvojio je set i poveo u njihovom četvrtfinalnom duelu Srpska opena.

Dok se vodi borba na Centralnom terenu u Banjaluci konferenciju za novinare je održao Andrej Rubljov koji je ranije završio posao protiv Damira Džumhura.

Ruski teniser prokomentarisao je iznenađenje koje se desilo stotinjak metara dalje, ali je bio sumnjičava da će Lajović ipak stići do prave senzacije i eliminisati Novaka Đokovića.

"Znam da nije lako. I ja sam se danas mučio. Bbez obzira koliko ste dobri ima i drugih koji mogu da igraju dobro. Nekad i kada trenirate protiv nekog pomislite ovo je nevjerovatno kako igra. Novak je pod pritiskom, očekuje se da osvoji turnir kod kuće. Ali i dalje to je Novak! Nekad nije lako da pobijedite takve igrače čak i ako igrate dobro", rekao je Rubljov.

On se složio da veliki turniri nisu isti bez najvećih tenisera, te rekao da će imati veliku motivaciju an Vimbldonu koji prošle godine nije igrao, zbog opšte poznate zabrane igranja ruskim i bjeloruskom teniserima i teniserkama.

"Kada oni najveći ne igraju to je ujedno prilika za druge da naprave nešto, ali ja to nisam koristio, ispadao sam u četvrtfinalu. Naravno da ću na Vimbldonu imati veliku motivaciju, kao i na svakom grend slemu. TO su najveći i najvažniji turniri i biću sigurno motivisan", prokomentarisao je Rubljov.