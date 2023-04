Srpska open vjetar u leđa bh. teniseru: POKAZAO SAM DA MOGU PROTIV NAJBOLJIH!

"Srećan sam sa svojom igrom i mislim da mogu da igram protiv najboljih", rekao je Damir Džumhur nakon eliminacije sa Srpska opena.

Damir Džumhur poražen je od Andreja Rubljova rezultatom 7:5, 6;3, ali je bh. teniser ostavio odličan utisak u meču u kojem je čak vodio 5:2 u prvom setu.

Ipak najbolji bh. teniser istakao je da je jako zadovoljan nastupom u Banjaluci, pa i mečom protiv Rubljova.

"Mislim da je bio dobar meč. Bilo bi bolje za mene mentalno da sam dobio prvi set, imao sam svoje šanse. Ali to je tenis, to je nešto što moraš da znaš kada igraš protiv velikih. Moraš da koristiš svoje šasne. Meč je bio dobar, zabavan i srećan sam sa svojom igrom i mislim da mogu da igram protiv najboljih. Nisam zadovoljan rezultatom, ali jesam igrom", istakao je Džumhur.

"I današnjim mečom sam pokazao da mogu da se suprotstavim najboljima, a on je možda trenutno u najboljoj formi, pogotovo na šljaci. Sa onim što sam pokazao sam zadovoljan. Osjetio sam da meč može na drugu stranu, ali fali malo i sreće", dodao je on i prokomentarisao je igru Rubljova koji je poznat po snažnim udarcima.

"Njegovo najveće oružje je forhend, pokušao sam da učinim da nema toliko vrmena za pripremu. Kada ima vremena za pripremu tog udarca najopasniji je na turu. Kada je išlo na moju ruku, nisu te njegove loptice išle tako brzo, ali kada je krenuo da udara bilo je teško. Dobro sam vraćao i to me raduje, to što sam mogao da vraćam loptice. Ne ide se na teren sa bijelom zastavicom, i tako sam izašao. Zbog toga sam pružio dobar otpor. Da sam uzeo prvi set, ko zna šta bi bilo u meču“.

Srpska open biće vjetar u leđa najboljem bh. teniseru.

"Moj cjelokupni nastup na turniru je bio stvarno dobar. Drago mi je da sam imao priliku da igram i ovo može biti samo dodatni motiv, da bude neki zalet. Turnir mi je pomogao u mentalnom sklopu i sam sam sebi pokazao da mogu da igram sa mnogo bolje rangiranim teniserima, ovo je stvarno dobra podloga za naredne turnire. Ja se nadam da ću upasti u kvalifikacije mastersa, ukoliko ne druga opcija su čelendžeri u tim sedmicama. Moj renking je takav, ali pokušaću da sa ovom igrom na čelendžerima dođem do rezultata. Upravo ovakvi mečevi su mečevi koji mi nedostaju, bez obzira na poraz ili pobjedu. Ovakvim mečevima se vi usavršavate", poručio je Džumhur.