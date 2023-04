BAJDEN NE DA ĐOKOVIĆU DA UĐE U AMERIKU! Nova šokantna odluka, Đoković zbog ovoga propušta i US open!?

Novak Đoković mogao bi da propusti US open ako ostane ovakva odluka na snazi u Americi...

Novak Đoković mogao bi da propusti US open i Masters u Sinsinatiju ako vlasti u Americi ne promijene odluku! Prema najnovijim informacijama predsjednik Džo Bajden poslušaće preporuku centra za zarazne bolesti (CDC) i na snazi će ostati zabrana o ulasku u zemlju svakome ko nije vakcinisan prenosi "Dejli mejl". Ukoliko se to dogodi, srpskog igrača nećemo gledati na takmičenjima u avgustu.

Prvi reket svijeta propustio je dva Masters turnira u martu, nije igrao u Indijan Velsu i Majamiju zbog toga što nije vakcinisan protiv korone. Već neko vrijeme spekuliše se da će od 11. maja sve te zabrane u Americi da budu ukinute i da će svi koji ulaze u zemlju moći da uđu i bez dokaza o vakcinaciji, ali je sada stigao novi zahtjev od centra za zarazne bolesti.

Veliki broj država širom svijeta ukinuo je ovakve vrste zabrane, a među onim zemljama u kojima još to važi su recimo Angola i Indonezija. Što se Novaka tiče on je zbog povrede odlučio da se povuče sa turnira u Madridu i očekuje se da će igrati u Rimu pred Rolan Garos. Kada su takmičenja u na američkom kontinentu u pitanju, od 7. do 13. avgusta igra se Masters u Torontu i Novak može da uđe u Kanadu i po trenutnim pravilima, ali ne može u Sinsinati (od 13. do 20. avgusta), kao ni na US open (od 28. avgusta do 10. septembra). Sada svi, uključujući i Novaka, čekaju konačnu odluku od strane američke vlasti...