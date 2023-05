Australijski sportista zbog alkohola i golotinje kažnjen po šerijatskom zakonu u Indoneziji

Surfer iz Australije neće po lijepom pamtiti svoj odlazak u Indoneziju.

Skupo će koštati jedno pijanstvo Bodija Risbi Džonsa, 22-godišnjeg surfera iz Australije! On je došao da surfuje na ostrvu Simeule u Indoneziji, u provinciji Aceh. Nakon što se napio velikom količinom votke napao je lokalce, prebio jednog ribara, skinuo se go u javnosti, a kada je uhvaćen vlasti su ga osudile prema šerijatskom zakonu koji vlada u toj provinciji.

Najmnogoljudnija muslimanska zemlja svijeta ima jedan od najstrožih i najkonzervativnijih režima, a sama prodaja i konzumacija alkohola je zabranjena i kažnjava se batinama. U ovoj provinciji su nezakoniti seksualni odnosi prije braka, ali i homoseksualizam.

Sada Bodija Risbi Džonsa čeka pritvor od 20 dana, a kada prođe suđenje mogao bi da dobije i dvije i po godine zatvora, ali i 40 udaraca bičem! Takođe je Suhardi Fleno, seoski poglavica potvrdio da po lokalnoj tradiciji nesrećni Australijanac mora da obezbijedi kozu koji bi žrtvovao seljanima kako bi se iskupio za svoja nedjela.

"Popio sam jedno piće, samo jedno! Dosta sam surfovao dan prije toga i udarilo me je sunce, nisam pio mnogo vode. Bili smo na bazenu i uzeli smo votku iz fri šopa. Popio sam jedno piće, ali dosta toga se poklopilo", rekao je Bodi Risbi Džons koji je uhapšen u ponoć kada je go trčao ulicama. "Osjećam sam se kao da nisam ja, skoro da sam bio opsjednut! Nije to bilo dobro osjećanje", završio je on.

Na kraju je jednog ribara iz sela srušio sa motora i teško ga povrijedio, pa je Indonežanin morao u bolnicu gdje je ušiven sa 50 šavova, a utvrđeno je da je polomio i nekoliko kostiju. Kada je policija stigla do Australijanca, nisu imali milosti... "Udarali su me dok sam bio na zemlji, ljudi su me šutirali u glavu, na kraju sam izgubio svijest", rekao je za strane medije Bodi Risbi Džons.

