IZGUBIO, PA PRONAŠAO SEBE: Roni O'Saliven otvorio dušu - drogirao se, pio i izgubio deceniju života, sad je OK

Legendarni Roni O'Saliven priznao je da je imao velikih problema sa pićem, drogom i depresijom.

Izvor: GEORGID/Shutterstock

Sedmostruki svjetski šampion u snukeru Roni O'Saliven priznao je da je imao velikih problema sa pićem, drogom i depresijom, zbog čega je na punu deceniju "izgubio sebe".

Godine 1998. bio nije mogao da nastupi na "Irskom Mastersu", nakon što je bio pozitivan na testu za kanabis, a 2000. godine je otišao na rehabilitaciju radi tretmana zavisnosti.

"Postoje ogromne rupe", rekao je 47-godišnjak BBC Radiju.

"Izgubio sam šest-sedam godina zbog pića i konzumiranja kanabisa. Onda četiri godine suočavanja sa problemima van stola koje nisam dobro rješavao. Nisam mogao da se fokusiram na snuker. Ali pretpostavljam da svako ima tih problema. U tih deset godina nisam mnogo toga napravio. Nisam mnogo vježbao, nisam imao mentalne snage za pobjedu", priznao je Roni, koji je sa sedam titula izjednačen na prvom mjestu sa Stivenom Hendrijem na listi najboljih svjetskih snukeraša svih vremena.

Prvi igrač svijeta osvojio je rekordnu sedmu svjetsku titulu 2022. godine, ali je ispao u četvrtfinalu ovogodišnjeg turnira od kasnijeg šampiona Luke Bresela, koji se takođe opijao danima poslije slavlja.

Tokom svojih najtežih trenutaka, O'Saliven, čiji su roditelji poslati u zatvor tokom njegovih tinejdžerskih godina, rekao je da se oslanjao na alkohol i kanabis da "preživi dan".

"Izgubio sam svoju ličnost i samopouzdanje i trebalo mi je određenih supstanci samo da bih se osjećao sposobnim da se socijalizujem", rekao je on, čija je najnovija knjiga "Neuništivi" objavljena u četvrtak.

Izvor: UK SPORTS IMAGES LTD/Shutterstock

"Onda se očistiš i postaneš neugodan u društvenim situacijama i pitaš se 'kako da se nosim sa ovim situacijama?' Postaneš anksiozan i sve počne da utiče na tebe na određeni način. Kako da živim čisto? Bilo je čudno - morao sam ponovo da naučim sve te stvari. Trebalo je vrijeme, ali jednom kada sam tamo stigao, shvatio sam da moraš da izgradiš drugačiji život za sebe. Mjesto gdje se osjećam srećno je da kada ujutro i izlazim sa svojim prijateljima trkačima, i to mi je OK. Stavi me u okruženje gdje ima puno ljudi i pobjeći ću u ćošak", priznao je.

O'Saliven, koji je postao profesionalni igrač sa svega 16 godina, 2013. godine rekao je da se plašio da bude uhvaćen na doping testovima i da je "gurao sreću" između turnira na početku svoje karijere.

Sada vidi snuker kao "odličan bijeg od stvarnosti", a dvorane su mjesta gdje ide da se "osjeća opušteno i mirno".

"Uvijek sam volio svoj sport i to mi je najvažnije", rekao je. "Mislim da mi je odlazak na rehabilitaciju naučio da je sreća unutrašnji posao, što zaista vjerujem. Od tog trenutka 2000. godine, uvijek sam u to vjerovao", zaključio je Englez.