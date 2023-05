PREMINULA POZNATA ODBOJKAŠICA (30) - DVA DANA RANIJE OBJAVILA POTRESNE RIJEČI: Borila se protiv opake bolesti!

Svojevremeno je sa reprezentacijom bila najbolja na kontinentu.

Izvor: Instagram/anapaula8borgo/printscreen

Tragične vijesti stižu iz Brazila! Dugogodišnja odbojkaška reprezentativka Ana Paula Borgo (30) preminula je nakon kratke i teške bolesti. Njoj je prethodnog septembra dijagnostikovan kancer stomaka zbog čega je morala da prekine igračku karijeru, a nakon što se situacija pogoršala Borgo je veći dio vremena provodila na bolničkom liječenju.

Samo dva dana prije smrti Ana Paula Borgo je objavila posljednju fotografiju na Instagramu, a u njenom opisu pričala je baš o danima u bolnici. Najveća podrška u tom periodu bio joj je suprug koji se od nje nije odvajao i kada se borila u najvažnijoj životnoj utakmici.

"Prošao je i naš peti dan, a ja nisam bila dovoljno dobro da bih uopšte mogla da pričam. Proveli smo peti dan u bolnici, brinuo si se za mene i govorio mi koliko me voliš. Čula sam toliko priča o muževima koji su napustili svoje žene kad su razboljele, Karlos je bio potpuno drugačiji, pokazao mi je koliko me voli, pokazao mi je da je on čovjek kojeg mi je Bog poslao. Ljubavi, mogu toliko dobrih stvari da kažem o tebi, toliko tekstova napisati o tvom karakteru, toliko lijepih fraza reći o biću kakvo jesi, ali neću dužiti. Samo želim da svako ima privilegiju da ima Karlosa u svom životu, sina poput Karlosa, supruga, brata. Karlos bi zasigurno bio sjajan otac“, napisala je Borgo u posljednjoj objavi.

Borgo je sa reprezentacijom Brazila osvojila prvenstvo Južne Amerike 2019. godine, kao i srebro u Ligi nacija iste godine. Na klupskom nivou nastupala je za timove iz svoje zemlje, ali i za timove u Turskoj i Italiji.

