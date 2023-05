Kako je Borčev "dječiji vrtić" stigao do drugog velikog trofeja u Evropi?

Na današnji dan, 19. maja 1991. godine, banjalučki Borac m:tel je osvojio IHF kup, drugi veliki evropski trofej poslije pehara prvaka Evrope 1976.

Talentovana generacija Banjalučana, popularno nazvana "dječiji vrtić" održala je rukometni čas Starom kontinentu i osvarila podvig kojem se malo ko nadao. Na premijeri se lako obračunala sa belgijskim Herstalom (20:20, 26:18), zatim je pao i njemački Empor (22:18, 17:14), poslije čega je na red došao Tusem Esen. Slavni klub bio je dostojan rival, ali i on je nakon dramatičnog dvomeča morao da čestita boljem (17:24, 19:12).

Za kraj, četu Velimira Petkovića čekao je još jedan težak ispit protiv moćnog CSKA, koji je predvodio, u to vrijeme, jedan od najboljih rukometaša planete Talant Dujšebaev.

Rusi su za mnoge bili favoriti, ali se "crveno-plavi" na to nisu osvrtali. U "Boriku" su odigrali maestralno, svi, od prvog do posljednjeg, a najbolji među jednakima bio je golman Zlatan Arnautović, koji je naprosto izluđivao "armejce".

Na svom parketu su mladi Banjalučani slavili 20:15, nakon čega su odigrali hrabro i u revanšu. Pružili su sjajnu partiju i žestok otpor domaćinu, kojem je jedina utjeha bila Pirova pobjeda 24:23. Slavlje "dječijeg vrtića" moglo je da počne, a da nije bilo rata na prostorima bivše Jugoslavije, takvih i sličnih podviga rukometaša iz Gospodske ulice bilo bi i više.

Tadašnji strateg Borca Velimir Petković često se prisjećao ovog istorijskog podviga

"Bili smo kao porodica. I dan danas smo u kontaktu, obilazimo se i družimo. Vjerovali smo u sebe, disali kao jedan i to nam je donijelo pehar. Kada smo eliminisali Tusen znali smo da možemo otići do kraja. Istina, postojao je blagi strah od CSKA, koji je tada bio jedan od vodećih timova Evrope, pogotovo što se revanš igrao u Moskvi. Međutim, kada je meč počeo, bili smo svjesni da je pehar naš. I dan danas sam ponosan na te sjajne momke", rekao je Petković prije nekoliko godina.

Golman Mehmedalija Dado Mulabdić je pojasnio u ranijim intervjuima da se na startu sezone ni najveći optimisti nisu nadali ovakvom uspjehu:

"Malo ko je očekivao takav rezultat. Primarni cilj bio je da se kao perspektivni tim što duže zadržimo u Evropi. Time bismo stekli neophodno iskustvo za naredne poduhvate. Te 1991. godine bili smo najmlađa ekipa u bivšoj Jugoslaviji tako da u Kupu IHF, barem na početku, nismo mogli praviti ozbiljne planove. Međutim, odlična selekcija ekipe uticala je da se upustimo u borbu za sam trofej. Otišli smo do kraja, srušili moćni CSKA i prigrabili pehar. Kako se tada radilo u klubu i koliko je dobar bio izbor mladih igrača dovoljno govori podatak da smo već sljedeće 1992. godine osvojili i nacionalni Kup Jugoslavije".

Igrač "dječijeg vrtića" Dragan Marković ustvrdio je da bi ta generacija Banjalučana osvojila još mnogo trofeja da se ubrzo po osvajanju trofeja nije razišla.

"Zli rat se ubrzo proširio zemljom i naša generacija se praktično raspala. No, to lijepe rukometne trenutke zauvijek ću pamtiti. Emocije odmah prorade kada ih se sjetim. Bio je to najsrećniji dan u mojoj karijeri, a vjerujem i većine mojih saigrača. Bili smo klinci sa trofejom u rukama. Imali smo mladu, ali odličnu ekipu. Disali smo kao jedan. Malo je timova koji su sa tako mladom generacijom napravile sličan podvig. A naša je bila evropsko i svjetsko rukometno iznenađenje", prisjetio se popularni Marka.

⌛ NA DANAŠNJI DAN



Moskovska noć u kojoj je Borac osvojio trofej prvaka IHF, drugog po redu takmičenja Starog kontinenta.#ajboracpic.twitter.com/SHsRat0ZDL — RK Borac m:tel (@RKBorac)May 19, 2023

Borac - CSKA 20:15

DVORANA: "Borik" u Banjaluci. Gledalaca: 3.000. Sudije: Jo Niser, Vim Štruik (Holandija). Sedmerci: Borac 3 (1), CSKA 3 (3). Isključenja: Borac 10, CSKA 8 minuta.

BORAC: Arnautović, Mulabdić, Prtina, Maglajlija 3, Perić 1, Golić, Knežević 6 (1), Stupar 1, Marković, Nezirević 5, Čop 2, Jović 2. Trener: Velimir Petković.

CSKA: Sukosjan, Jermoljin 2, Medvedev 4, Kozlov, Murzakov, Antonevič, Kačkan 1, Dujšebaev 4, Vlaskin, Seregin 1, Gozpidin 3 (3), Levin. Trener: Anatolij Fedjukin.

CSKA - Borac 24:23

DVORANA: USZ CSKA u Moskvi. Gledalaca: 1.000. Sudije: Ole Kristensen, Per Godsk Jorgensen (Danska). Sedmerci: CSKA 7 (5), Borac 4 (4). Isključenja: CSKA 10, Borac 16 minuta. Crveni karton: Mihail Kozlov (CSKA, treće isključenje), Talant Dujšebaev (CSKA, diskvalifikacija).

CSKA: Sukosjan, Levin, Jermoljin 1, Medvedev 1, Kozlov, Murzakov 7, Antonevič, Kačkan, Dujšebaev 5, Vlaskin, Seregin 3, Gozpidin 7. Trener: Anatolij Fedjukin.

BORAC: Arnautović, Torlo, Prtina 2, Maglajlija 5, Perić 1, Golić, Knežević 6, Stupar 2, Marković, Nezirević 4, Čop 3, Jović. Trener: Velimir Petković.

