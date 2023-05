Bivši "borčevac" sa Mladosti izborio Premijer ligu BIH – Radujemo se gradskom derbiju!

"Kod nas je prvo drugarstvo, a onda sport", istakao je rukometaš Mladosti Nikola Tešić, koji će naredne sezone imati priliku da igra protiv svog bivšeg kluba.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Mladost je šampion Republike Srpske i novi premijerligaš BIH!

Ekipa Gorana Trkulje proslavila je ranije obezbjeđenu titulu u velikom stilu – u posljednjoj domaćoj utakmici ove sezone ubacili su 39 golova u mrežu Slavije, a onda preuzeli šampionski pehar.

Jedan od onih koji su dali veliki doprinos osvajanju šampionske titule je Nikola Tešić, nekadašnji igrač Borca, koji se vratio iz inostranstva i obukao dres manje poznatog banjalučkog kluba.

Mladost je napravila veliki uspjeh, pa će Banjaluka naredne sezone imati dva premijerligaša BIH, a Tešić će imati priliku da igra protiv svog nekadašnjeg kluba.

"Presrećan sam. Povratak i odmah titula - sljedeće sezone igramo Premijer ligu. Treba da vidimo kakvo će biti stanje sa finansijama i da se okupi ekipa, ali radujemo se nastupu u Premijer ligi. Drago mi je što će Banjaluka nakon 2006. ponovo imati dva premijerligaša što svakako zaslužuje. Svakako da se radujemo tom nekom gradskom derbiju", rekao je Tešić za MONDO nakon što je sa saigračima primio šampionski pehar.

U ekipi Mladosti vlada odlična atmosfera cijele sezone, kako između samih igrača, tako i u odnosu sa trenerom Goranom Trkuljem, koji inače i šiša sve svoje igrače. Upravo ovo zajedništvo bio je presudan faktor u osvajanju titule šampiona Srpske.

"I kad sam dolazio vidio sam na trenizima da je drugarstvo bilo najvažnije, a tek onda to nešto sportsko. I sve naše obaveze, porodica, poslovi, druženje to naše je dolazilo u prvi plan, a tek onda sport i mislim da je to najveći uspjeh ove ekipe. Momci su bili jedni za druge, šta god se dešavalo, to i jeste najvažnije, jer ovo je na kraju krajeva kolektivni sport", poručio je Tešić.