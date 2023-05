HEROJ! Odustao od svjetske titule zbog supruge: Nisam mogao da prestanem da plačem, nisam znao da li će preživjeti!

David Kubacki je veliki sportista, ali još veći čovjek.

Izvor: dawid.kubacki.official/Instagram

Fenomenalni Halvor Egner Granerud osvojio je Svjetski kup u ski skokovima u sezoni iza nas, ali nažalost njegovo slavlje je pokvarilo to što je njegov glavni konkurent David Kubacki otpao sa posljednjeg vikenda na Planici kada se skakalo dva puta. Razlog za to je bilo kritično zdravstveno stanje njegove supruge!

On je 19, marta dobio poziv iz bolnice gdje je Marta Kubacki hospitalizovana, a odmah je otišao da bude uz nju. Ispostavilo se da je stanje kritično i kada je čuo to od ljekara Kubacki se oprostio sa svjetskom titulom. Sve do samog finiša sezone Kubacki je vodio u generalnom plasmanu i imao je šansu da osvoji Kristalni globus, ali sada nije bilo dileme, morao je da odustane! Supruga je imala ozbiljne zdravstvene probleme, nije bilo sigurno da će preživjeti i on je odmah prekinuo sezonu. Operacija srca je trajala satima, ali Marta je preživjela i tek prije nekoliko sedmica napustila bolnicu.

Oko njihovo dvojice djece je potpunu brigu preuzeo 33-godišnji ski skakač i otkrio je da je morao da promijeni život iz temelja. Osvajač dvije medalje na Olimpijskim igrama, pet na Svjetskim prvenstvima, prvi na "Četiri skakaonice" 2020. i prvi u generalnom poretku Svjetskog kupa 2020. godine je okrenuo život naglavačke!

"Doktori su uradili odličan posao. Uspjeli smo da napustimo bolnicu za manje od mjesec dana. Bilo je jako, jako loše, ali njeno srce se nije predalo. Ovo je čudo. Sada ima pejsmejker koji joj pomaže pri radu srca, ali znamo da nam život više neće biti isti", rekao je on.

Izvor: Profimedia

Priznao je da je puno plakao u danima kada je Marta bila u bolnici i da se nikada u životu nije susreo sa takvim izazovom. Visoki letač je ipak uspio da bude iznad svih nedaća i da zajedno sa porodicom pobijedi!

"Znaš da u bolnici ne možeš ništa da uradiš da joj pomogneš, ali se trudiš da budeš uz dvoje voljene djece i da ih čuvaš. Sada više moram da čuvam djecu i vodim brigu o njihovim obavezama, pogotovo u ranoj fazi njenog oporavka. Uh, plakao sam zaista mnogo, ne mogu nikako da prestanem da plačem. Nije bilo lako sve to izdržati kada ne znaš da li će supruga da ti preživi ili ne. Hvala Bogu na čudu koje nam je dao", istakao je on.

Što se tiče sporta, sada je u drugom planu. Iskusni ski skakač koji polako ide ka zalasku karijere, iako u sjajnoj formi u sezoni iza nas, sada ima druge prioritete. Porodica je na prvom mjestu.

"Imam želju i motivaciju da se vratim iduće sezone, ali ništa se još ne zna. Zdravlje supruge i djece je na prvom mjestu i ako sve bude kako treba vratiću se. Sada ne mogu da vam kažem da li će se to desiti iduće sezone jer to zaista ne znam", otkrio je Kubacki.