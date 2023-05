Skandal - DISKVALIFIKOVAN ŠAMPION SVIJETA: Ima 59 kg, a ne daju mu da brani titulu jer je PREVIŠE DEBEO!

Veliki skandal je izbio pred borbu za titulu šampiona svijeta i sada ovaj pojas ne ide nikome!

Izvor: Profimedia

Titula šampiona svijeta je upravo oduzeta! Meksikancu Maurisiju Lari koji je nedavno pobijedio Engleza Lija Vuda u borbi za VBA pojas u perolakoj kategoriji oduzet je pojas pred revanš sa Vudom jer je "pao" na vagi. On je imao 59 kilograma, što je dva kilograma više od svog protivnika, ali i dva kilograma više od limita za perolaku kategoriju!

Bilo je mnogo drame na mjerenju, Meksikanac se skidao do gole kože i pokušavao na sve načine da dođe do težine od 57 kilograma, ali nije uspio da to učini. Pored svega, borba sa Vudom će biti održana, ali neće biti registrovana kao borba za titulu.

Šta god da se desi na ovom meču pojas će ostati nedodijeljen i zakazaće se nova borba za titulu, a VBA će kao organizacija odlučiti ko će imati priliku da se bori za pojas. "Bronko" kako zovu Laru je u februaru uzeo titulu, a sada je veliko pitanje da li će poslije ovakvog gafa Meksikanac opet dobiti šansu da se bori za pojas.

"Realno, ovo ne bi smjelo da se dešava i ovo je sramota. Nemam ništa protiv Maurisija Lare, ali ovo je raspad. Čuli smo da ima problema sa težinom i vidjećemo da li ćemo da rizikujemo nadalje. Li je radio sve kako bi postao dvostruki svjetski šampion", saopšteno je iz tima Lija Vuda.