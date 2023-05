Srbija ostala bez jednog predstavnika u Parizu! Uzeo set sedmom igraču svijeta, pa se iznervirao: "Muka mi je od toga"

Laslo Đere poražen je na Rolan Garosu, a poslije meča pričao je o problemima sa kojima se suočava.

Srbija je ostala bez jednog predstavnika na Rolan Garosu. Laslo Đere izgubio je od sedmog igrača sveta Andreja Rubljova (Rusija) - 6:1, 3:6, 6:3, 6:4. Uzeo je srpski igrač drugi set, izjednačio, djelovalo je da možda može i do iznenađenja pošto je napravio brejk u trećem setu i poveo sa 2:0, ali je to bilo sve. Na kraju je morao da pruži ruku rivalu.

Poslije poraza Laslo je priznao da mu je glavni problem samopouzdanje i mentalna snaga.

"Okliznuo sam se pred kraj treninga u subotu, osjetio sam bol kod desnog fleksora, nije mi toliko pravio problem, više je bilo u glavi prilikom kretanja. Opustio sam se u drugom setu, počeo da igram bolje. U trećem sam imao loš procenat prvog servisa, nije mi to pomoglo. Pravo je čudo da kad odem na neki turnir iz serije 250 ne izvučem nekog iz top 10, muka mi je od toga. Kada bih ušao u ritam... Međutim, to se ne dešava, dobijem bolji žrijeb na par turnira i onda dobijem Rubljova u prvom kolu na dva od posljednja tri grend slema, to utiče na samopouzdanje", kaže Đere.

Napraviće malu pauzu.

"Volio bih da mi Hale bude prvi naredni turnir, ima tri nedjelje do tada, vidjeću da li ću moći da izguram to i da ne odem na neki manji turnir. Nije mi sad do tenisa."

Pričao je i o nekim drugim faktorima.

"Loptice su katastrofalne, tereni su svaki put ovdje drugačiji. Na stadion 'Suzan Lenglen' se žalio i Karen Hačanov, teren nakvase previše i onda bude kao blato. Ne bih rekao da sam slabije fizički spreman, ali poslije dva i po sata udaram svaku lopticu 200 odsto, ona ide unazad", zaključio je Đere.

Što se nastavka takmičenja tiče, pored Novaka Đokovića na terenu u muškoj konkurenciji igraće još Miomir Kecmanović, Filip Krajinović, Dušan Lajović i Hamad Međedović.

