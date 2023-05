"NABAVIO SAM JOKIĆEV BROJ, POSLAĆU MU PORUKU!" Novak Đoković čuo šta je Nikola rekao o njemu: Nismo bili u kontaktu...

Novak Đoković poslao je javnu poruku Nikoli Jokiću, a uskoro će mu pisati i privatno.

Izvor: Tennis channel/Printscreen/TV Arena sport

Novak Đoković aktivno prati karijeru Nikole Jokića i njegove uspejhe u NBA ligi. I pored svojih obaveza na Rolan Garosu, Nole nalazi vremena da bar na društvenim mrežama gleda isječke i da se tamo oduševi "Jokerovim" potezima u Americi.

"Vidio sam prije pola sata 'Sombor-šafl', objavili su na NBA Instagramu neki od njegovih koševa koje pogađa sa jedne noge, dok ide unazad, preko Entonija Dejvisa i Lebrona. On je za mene MVP, sigurno. Mislim da niko ne može da uradi ono što on sada radi. Najbolji je košarkaš na svijetu, navijam za njega iz sveg srca, ponos je Srbije i svi smo ponosni na njega", rekao je Đoković u jednom intervjuu u Parizu.

Kada ga je voditelj podsjetio na Jokićeve riječi, da je Đoković pravi ponos Srbije i da je daleko od njega, Novak je reagovao veoma emotivno:

"Vidio sam njegov intervju i polaskan sam. Zaista sam mu zahvalan. Nismo bili u kontaktu, juče sam nabavio njegov broj, teško ga je naći ovih dana, ali poslaću mu poruku da mu zahvalim. Dirnuo me je divnim riječima i mislim isto o njemu. Tako je skroman, tako jednostavan momak. U jednoj od najpopularnijih liga na svijetu je u svim sportovima i dominira tri godine. Slušajući Lebrona, Dejvisa, Embida, Adetokumba... Koliko pohvala imaju za njega, sve to me čini ponosnim na njega. Mi u Srbiji smo košarkaška nacija, bili smo dosta dobri u tom sportu, ali nikad nismo imali nekoga tako uspješnog u NBA ligi kao njega. Sve pohvale njemu i nadam se da ću ga jednog dana gledati kako igra uživo".

