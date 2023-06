ISTORIJA - SRBIJA IMA EVROPSKI TROFEJ: Čekali DVIJE DECENIJE, a sada maju šampiona u Evropi!

Poslije više od dvije decenije čekanja, Srbija ima evropski trofej! Vojvodina je osvojila EHF kup!

Izvor: Mondo / Uroš Arsić

Istorija! Srbija može da krene da slavi, jer je Vojvodina osvojila svoj prvi evropski trofej u istoriji!

Rukometaši desetostrukog uzastopnog prvaka Srbije sačuvali su prednost stvorenu na "Slanoj Bari" u prvom meču finala EHF kupa i u Norveškoj uspjeli da u revanšu dođu do rezultata dovoljnog da budu krunisani kao osvajači EHF kupa za sezonu 2022/23.

U prvom meču u Novom Sadu bilo je 30:23 (15:8), a u revanšu je tim Borisa Rojevića stigao do pobjede 25:23 (10:10). Djelovalo je u jednom momentu prvog poluvremena na rezultatu 10:7 da domaćin može da se vrati u ovaj meč, ali od toga nije bilo ništa! Do poluvremena je Vojvodina izjednačila i već na 15-ak minuta do kraja meča se samo čekao konačan rezultat.

Uspio je i sjajni Bojan Rađenović, nekadašnji rukometaš banjalučkog Borca m:tel,fantastičnim golom da u prvom dijelu meča da dodatnu motivaciju timu, a na kraju je najefikasniji u redovima Vojvodine bio Baris Puhovski sa sedam golova, dok je Mohamed Aziz imao šest. Gregor Ocvirk i Bojan Rađenović su dali po tri gola, Branko Tomić dva, a upisali su se i Simo Šijan, Marko Vasić, Darko Milenković i Živan Pešić.

Put ka tituli Vojvodine krenuo je u drugom kolu kada je u dvomeču Voša bila bolja od italijanskog Briksena 75:50. U trećoj rundi je pao austrijski Forhof Krems 39:27, a u osmini finala norveški Arendal 75:66. Najteži posao Vojvodina je imala u četvrtfinalu kada se sastala sa Gorenje Velenjem, ali je nakon 31:30 u Nivom Sadu uslijedila još veća pobjeda u gostima od 30:26.

U polufinalu je Vojvodina izgubila od Alingsosa iz Švedske na gostujućem terenu 25:24, a onda je na "Slanoj Bari" švedski tim lako pao sa 32:24. Tada se vidjelo koliko znači ova sjajna atmosfera Vojvodini i čak su i rivali bili oduševljeni igrama crveno-bijelih i ponašanjem navijača u Novom Sadu.

Za Vojvodinu su ovaj trofej osvojili golmani Fran Lučin Marko Draško, Luka Arsenić i Vukašin Marković, leva krila Bojan Rađenović i Miloš Grozdanić, desna krila Marko Vasić i Darko Milenkvić, pivoti Živan Pešić, Luka Rogan, Aleksandar Kurteš i Mladenko Draško, srednji bekovi Branko Tomić, Baris Puhovski, Gregor Ocvirk, Bojan Mašić, Srđan Milić i Simo Šijan, levi bekovi Miljan Vukovljak, Milan Pušica, Đorđe Draško, Nikola Kovačević i Mohamed Aziz Aidi kao i desni bekovi Milan Milić i Mirko Podunavac. Sve pod trenerskom palicom trenera Borisa Rojevića.

Ovo je drugi put da neki srpski klub osvaja EHF kup, pošto je prije više od dvije decenije tim Jugovića iz Kaća uspio da uzme ovaj trofej.