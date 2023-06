Amerikanka brani Ruskinju (16) - nemojte da je napadate! Pitanje novinarke je naljutilo: Zašto da diskvalifikuju Miru?

Američka teniserka Koko Gof stala je u odbranu ruske igračice Mire Andreeve.

Izvor: Profimedia

Mira Andreeva (16) završila je takmičenje na Rolan Garosu. Supertalentovana ruska teniserka je izgubila od Koko Gof (SAD) u trećem kolu - 6:7 (5:7), 6:1, 6:1. Dobila je prvi set, a onda u naredna dva osvojila samo dva gema.

Na konferenciji za medije jedno pitanje naljutilo je američku teniserku. U pitanju je bio detalj po završetku prvog seta kada je Andreeva lansirala jednu lopticu u publiku i tada dobila upozorenje od sudije, pitanje je bilo "da li je pomislila da bi Miru mogli da diskvalifikuju zbog toga". Nije joj se to dopalo. "Nisam vidjela taj momenat zaista, takve stvari ne treba da radi, ali se dešava. Nikada se ne bih nadala da će nekoga da diskvalifikuju zbog toga. Ja sam na ovom turniru prije dvije godine polomila reket i to je momenat frustracije i dio odrastanja i života. Molim i vas medije da je ne napadate zbog toga", poručila je Gof.

Nastavila je potom priču o toj temi. "Generalno se trudim da pazim kako se ponašam na mečevima. Na treninzima mi se dogodi da bacim i polomim neki reket, dok na mečevima gledam da ne dobijem kaznu, na Rolan Garosu su me kaznili sa 7.000 evra zbog toga, pa ne bih da opet platim takvu kaznu."

Mira Andreeva

Izvor: Profimedia

Ona je tri godine starija od Mire. "Vjerovala sam svojim udarcima, imala sam dobar osjećaj i kada sam izgubila prvi set. Ne znam da li je iskustvo imalo ulogu, nije mi djelovalo da je neiskusna dok smo igrali. Zaista igra sjajno za svoje godine".

Potom je dodala i da joj jedna stvar smeta. "Mislim da se godine previše spominju. Vidjela sam neku svoju statistiku nedavno i smijala sam se. Pitala sam se ko to vodi? Imam 19 godina i pričaju o mojim godinama i dalje. Ne znam da li Mira ima isti osjećaj. Na terenu nemam taj osjećaj, ona je takođe dobijala neke igračice koje su starije i od mene. Naravno da su godine bitne, ali me nervira kad se o tome priča. Neću komplimente zbog svojih godina, već zbog svoje igre."

Medije je zanimalo i da li se trudi da iskoristi loš govor tijela rivalki kada to primijeti, kao što je bio slučaj sa Mirom koja se iznervirala poslije tog detalja sa lopticom. "Kada vidim loš govor tela protivnika naravno da to pratim. Primijetila sam to i kod sebe i mnogo na tome radim. Normalno je da primijetiš da je tvoj rival frustriran, ali imate i one koji tako izbace frustraciju i idu dalje, pa onda zaigraju još bolje."

Na kraju je jedno od pitanja bilo i o tome da će Arina Sabalenka i Elina Svitolina biti prve teniserke koje će ove godine na Rolan Garosu igrati u večernjem terminu na stadionu "Filip Šatrije" i to u nedjelju u danu kada će na terenu biti i Novak Đoković i Karlos Alkaraz. "Nisam to vidjela, rekla bih da ni teniseri ne vole to previše, da igraju uveče. Zato što je baš kasno. Ne znam da li njih dvije žele da igraju uveče. Zavisi od osobe do osobe, ali po onima sa kojima sam pričala o tome, djeluje mi da nisu ljubitelji", zaključila je Gof.

(MONDO)