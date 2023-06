Hrvatski teniser osuo paljbu po Rolan Garosu: Ovo mi je najgore iskustvo u karijeri, neće da dođu po mene!

Ivan Dodig juri novu grend slem titulu, ali na tom putu ima mnogo problema!

Navikli smo da se prethodnih godina teniseri žale na organizaciju Rolan Garosa, a ove sezone se prvi oglasio Ivan Dodig. Iskusni Hrvat koji nastupa u dublovima požalio se na tviteru da je turnir organizovan na nivou fjučersa, tj. najmanje prestižnih turnira u tenisu.

"Prevoz na Rolan Garosu mi je najgore iskustvo otkad sam na turu. Ne dolaze po mene u hotel jer sam navodno predaleko da bi me pokupili, ali će da me pokupe na ulici dva kilometra od mog hotela jer je to destinacija na koju mogu da dođu", napisao je Dodig.

Iako je dugo bio odličan igrač u singlu, pa je čak bo 29. na ATP listi 2013. godie i stigao je do četvrtog kola Vimbldona, on se pronašao u dublu. Osvojio je muški dubl na Australijan openu 2021. i Rolan Garosu 2015. godine, a u miks dublu ima dvije titule na Rolan Garosu, po jednu na Australijan openu i VImbldonu. Ipak, vjerovatno najveći uspjeh karijere mu je srebrna medalja sa Olimpijskih igara u Tokiju, kada je iu paru sa Marinom Čilićem izgubio od Nikole Mektića i Mate Pavića.

Što se tiče ovogodišnjeg Rolan Garosa ispao je u miks dublu sa Ženg Šuai pošto su od njih bili bolji Luisa Stefani i Rafael Matos iz Brazila, a u muškom dublu je Matoasa koji je bio u paru sa Fransiskom Kabralom izbacio i zajedno sa Ostinom Krajičekom se plasirao u četvrtfinale.

