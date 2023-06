Novak otvorio dušu o susretu sa Mesijem na "Parku prinčeva" - malo kome je to bilo lijepo veče!

Ali Novaku jeste! Imao je priliku da stisne ruku još jednom sportisti za koga kažu da je najveći ikada1

Novak Đoković je bio među onima koji su ispratili mučni oproštaj Lionela Mesija od Pariza na "Parku prinčeva". Kao što je reporter MONDA Nemanja Stanojčić napisao, bilo je mučno gledati kako se navijači bez reči opraštaju od najvećeg ikada, a dva velikana su se prvi put upoznala na tom meču.

Snimljen je u subotu na svoj slobodan dan na Rolan Garosu Novak kako se pozdravlja sa Nejmarom i Mesijem pored terena, a sada je rekao da mu je bila čast da upozna dvije fudbalske veličine. Ali posebno Mesija!

"Bio je to prvi put da sam ih upoznao uživo, to su veliki šampioni. Bilo mi je zadovoljstvo i čast da ih upoznam. Pogotovo Mesija. On je fudbaler koji je ostavio nevjerovatan trag u istoriji ovog sporta", rekao je kratko Novak o svom susretu sa Argentincem i Brazilcem.

Sjećamo se da je Novak među prvima čestitao Argentini i Mesiju osvajanje titule šampiona svijeta, a poznato je da jako voli fudbal i ne propušta da ode na velike mečeve kada je u mogućnosti. Gledao je PSŽ protiv Klermona, a vidjeli smo ga i na polufinalu Lige šampiona između Milana i Intera.