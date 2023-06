KAKO JE ALKARAZ FAVORIT, DOK JE ĐOKOVIĆ NA TURNIRU? Čuveni Španac za MONDO: Novak najbolji ikada? Jedan detalj je ključ!

Čuveni španski teniser Serđi Brugera pričao je o Novaku Đokoviću, Karlosu Alkarazu, Rafaelu Nadalu... Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa Nemanje Stanojčića.

Izvor: Profimedia

Hoće li Novak Đoković i Karlos Alkaraz odmjeriti snage u polufinalu Rolan Garosa? Mnogi ljubitelji tenisa nadaju se tome, da će moći da gledaju njihov okršaj na pretposljednjem stepeniku drugog grend slema sezone. Kladionice su blagu prednost dale Špancu kada je osvajanje u pitanju, mada je jasno da se za nešto tu pita i čovjek koji ima 22 grend slema, upravo to ističe i čuveni španski igrač Serđi Brugera (52).

Čovjek koji je dva puta osvajao turnir na pariskoj šljaci (1993. i 1994. godine) i koji je u Dejvis kup reprezentaciji Španije radio i sa Alkarazom i Rafaelom Nadalom odlično poznaje, bio je to dovoljan razlog da ga pitamo za intervju prilikom druženja legendi sa medijima u Parizu. Na konstataciju da je u pitanju portal iz Srbije i pitanje da li mu više odgovara da pričamo na španskom ili engleskom samo se nasmijao. "Na srpskom ne mogu, ne znam jezik", krenuo je Brugera razgovor za MONDO u odličnom raspoloženju.

Uslijedilo je odmah pitanje o potencijalnom polufinalu, prije toga Đoković igra protiv Karena Hačanova, a Alkaraz sa Stefanosom Cicipasom. "Veoma sam zainteresovan da taj meč vidim, rekao bih da bi to bio najzanimljiviji meč sezone. Stvarno bih volio da vidim taj duel."

Mnogi kažu da je Alkaraz favorit u tom potencijalnom okršaju. "Za mene je Novak najveći favorit kada je tu. On može da uradi bilo koga kada je u najboljoj formi. Ako gledamo formu onda da, Karlos je u boljoj formi, prvi je na svijetu, igra odlično, ali je Novak tu."

Na pitanje o tome ko je najbolji teniser svih vremena i da li bi ta debata bila završena ako Novak osvoji 23. grend slem trofej, a Rafa ostane na 22 bivši španski teniser dao je zanimljiv odgovor. "Grend slemovi su ono što na kraju vjerovatno ima najveći uticaj. Onaj ko bude imao najviše po završetku karijere, taj će biti smatran za najboljeg igrača svih vremena."

Nažalost, Nadal zbog povrede nije dio Rolan Garosa, a da stvari nisu ni malo naivne govori i to da je morao na hitnu operaciju. Uprkos svemu tome Serđi je uvjeren da će se on vratiti i zaigrati na vrhunskom nivou ponovo. "U Rafu su mnogi sumnjali mnogo puta kada je bio povrijeđen. Ako postoji jedna osoba u koju ne smijete da sumnjate onda je to sigurno Nadal."

On je bio i trener Aleksandera Zvereva, ali je došlo do razlaza saradnje zbog, kako je tada navedeno "kreativnih razlika". Nije bio zainteresovan za priču o tome. "Ne, ne, ne želim da pričam o tome. Saši je potreban mir, igra na ovom turniru. Nadam se da sam mu pomogao da postane još bolji igrač, radili smo osam mjeseci zajedno i sada mu treba mir. Odluka je bila zajednička i to je to. Stvarno ne želim da pričam o toj temi. Vjerujem da on ima sposobnost da osvoji ovaj turnir, pričali smo često i rekao bih da je pitanje samo kada će se to dogoditi, ne da li će. Bolje prije nego kasnije naravno, ali je teško. Imao je tu tešku povredu, treba da se vrati na taj nivo. Uvijek je tužno kada se nešto završi, ali stvarno imamo dobar odnos, pričaćemo kada se vidimo ovdje."

U svojoj 14 godina dugoj karijeri Brugera je osvojio 14 titula, dva Rolan Garosa, bio je treći igrač planete, ali je jedan podatak posebno impresivan. Nanio je Rodžeru Federeru najteži poraz u karijeri. Bilo je to 2000. godine u Barseloni. Ujedno je to bio i njihov jedini okršaj. "Volio bih da smo igrali još mečeva. Sjećam se tog duela u Barseloni, nanio sam težak poraz i Džimu Konorsu", zaključio je Brugera.