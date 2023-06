Napravili ste zlikovca od Novaka - a sad ću vam nešto otkriti! Tekst čuvenog tenisera zapalio internet: Svi to znamo!

Australijski teniser Džon Milman je otkrio neke stvari koje mnogi ne znaju ili neće da znaju o Novaku.

"Kada pogledate iza scene saznaćete ko je zapravo Novak Đoković", naslov je autorskog teksta australijskog tenisera Džona Milmana o najboljem srpskom sportisti ikada. Nekada 33. reket svijeta sada je ispao iz prvih 200 na svijetu, a dok pokušava da se vrati na najveću scenu, on ističe koliko je tenisu kao sportu Novak neophodan.

"Kao i svaki superherojski film, sportu su potrebni heroji i zlikovci. Tenis nije izuzetak. Posljednjih 15 godina Rodžer i Rafa su bili naši ratnici sa plaštom koje publika obožava. Ali da bi ta priča funkcionisala potreban nam je anti heroj jednake snage. Tu nastupa Novak Đoković", navodi Milman.

Australijanac koji je u karijeri tri puta igrao sa Novakom i svaki put je izgubio, ističe da mu je nevjerovatno da pored toliko sjajnih mečeva koje je odigrao, Novaka više pamte po stvarima van terena.

"Vjerovatno najveći koji je ikada igrao, nevjerovatno je kako je njegov karakter više u centru pažnje nego njegov učinak na terenu, On je redefinisao granice u sportu, a opet se naslovi više koncentrišu na njegov stav o vakcinaciji. Umjesto da pričamo o njegovom nevjerovatnom pokrivanju terena, mi pričamo o njegovom sindikatu tenisera", navodi Milman.

On je dobro upoznao Novaka i 2019. godine u finalu turnira u Japanu je poražen od njega, a što ga je više upoznavao sve je više shvatao sa kim ima posla.

"Godinama sam tražio đavola, ali što sam ga više tražio više sam shvatao da teniser koji najviše dijeli javnost izgleda nije negativac nego skriveni heroj. Lično sam uvijek smatrao da je Novak neko kome je lako prići. On je neko koga sam jako poštovao samo zbog njegove igre", naglasio je on.

Istakao je da tokom godina sve više ima onih koji nešto zamjeraju Novaku, ali da on želi sa svoje strane da otkrije neke stvari koje se o Đokoviću ne znaju.

"Novaka kontroverze prate tokom cijele karijere. Često su se svi pitali šta je to u bočicama koje mu daju članovi tima. Loša osjećanja prema njemu su se samo povećala tokom kovida, jer je njegovo odbijanje da se vakciniše razbjesnilo mnoge. Kada mu nije doozvoljeno da igra na Australijan openu 2022. to je samo dolilo ulje na vatru, ali često zaboravimo kako Novak ne bi ni došao u zemlju da nije dobio izuzeće na prvom mjestu. On je laka meta za frustracije, ali prije nego što opalimo po njemu možda mogu da vam otkrijem priču o Novaku, o jednom od brojnih puta kada je bio tu za nas igrače", istakao je on pa nastavio:

"Usred kovida, profesionalnim teniserima je bilo teško. Igrali smo u strogim karatinima, uz 80 odsto smanjene nagradne fondove. Finansijski smo gubili novac svake nedjelje, a onda se pojavio Novak. Svojim novcem on je organizovao čelendžer i dva ATP turnira sa stoprocentnim nagradnim fondom. Za njega tu nije bilo ništa, ali to je radio tokom cijele karijere. Kada su se desili požari u Australiji među prvima je donirao novac, osnovao je PTPA kako bi teniseri i teniserke imali bolje uslove, postao je UNICEF ambasador, tokom pandemije je donirao medicinsku opremu u vrijednosti većoj od 1.000.000 evra. I često je bio na udaru medija, a pomagao je iza kulisa", navodi Milman.

Na kraju je svima, pa i autoru ovog teksta jasno da će Novak uvijek imati one koji će se nadati da će on biti što manje uspješan i da će gubiti mečeve. Ipak, vjeruje da će i više biti onih koji shvataju da je Srbin u stvari - heroj!

"Novak će uvijek biti neko ko dijeli mišljenja ljudi. Svakako ima vrlo čvrsta mišljenja i principe od kojih ne odustaje, a sa kojima se ne morate slagati. Za neke će uvijek biti neko čijem se neuspjehu nadaju. Vjerujem da će sa vremenom sve više ljudi shvatiti ono što njegove kolege več znaju. Novak je heroj preobučen u negativca. A to je baš ono što našem sportu treba", navodi se u sjajnom tekstu Džona Milmana.