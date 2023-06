Najsramniji tekst o Novaku - a šta ako izbije svjetski rat? Englezi se obrukali: Đokovićeve titule manje vrijede

Svašta.

"23 grend slema Novaka Đokovića su rekord - ali molim vas ne zovite ga najvećim ikada", naslov je teksta na britanskom "Gardijanu". Kolege iz Engleske pozvale su nekadašnjeg tenisera, a sadašnjeg profesora filozofije na jednom prestižnom univerzitetu Bena Brembla da pokuša da mentalnom gimnastikom dokaže da Srbin nije najveći ikada.

"Sada kada je Novak Đoković osvojio 23. grend slem turnir i kada je malo šanse da ga (Rafael) Nadal sustigne mnogi kažu da je Đoković najveći ikada. Ali takođe mnogi osjećaju oklijevanje da tvrde tako nešto. (Rodžer) Federer izgleda jednako veliki. Ali da li brojevi mogu da lažu? Da!", ushićeno piše Brembl.

Kako brojke mogu da lažu? Pa recimo, ako bi Novak Đoković imao tri metra, a svi ostali teniseri svijeta bi bili na bojnom polju u Bremblovom izmišljenom ratu.

"Pretpostavimo da se pojavi teniser visok tri metra koji uvijek servira asove. Nikada ne izgubi gem na svoj servis i uzme 30 grend slemova. Da li je on najveći ikada? Ne. Ideja je smiješna. Ili ako pretpostavimo da izbije novi svjetski rat i većina muškaraca bude mobilizovana, ali se grend slemovi još igraju. Dejv tada osvojio 30 grend slemova. Da li je Dejv najveći? Svakako da nije", navodi Brembl a onda nastavlja sa svojom metodologijom.

Ističe da jednostavno brojke ne mogu da daju odgovor na to ko je najveći. Ali, šta onda može? "Moratre da uračunate i druge stvari kao recimo ko je igrao u to vrijeme, kao i fizičke prednosti. Pa hajde da to uradimo", počinje Brembl, pa nastavlja: "Od 2019. Đoković je uzeo osam slemova. Ali tokom tog vremena Federer je bio prestar i previše povrijeđen da igra na vrhuncu, a konkurencija je inače bila slaba. Nije da su ti grend slemovi bezvrijedni, ali manje vrijede", navodi on.

A onda ide korak dalje i kaže da Novaku treba zamjeriti što je brz, fleksibilan, razgiban, što je radio cijeli život na svom tijelu kako bi od njega napravio mašinu za osvajanje trofeja.

"Đoković nema tri metra, ali je jako brz i fleksibilan. Kažu da je "čovjek od gume", a to je ogromna prednost. Dozvoljava mu da izmori protivnike. A njegove fizičke prednosti u odnosu na ostale smanjuju veličinu njegovih dostignuća."

On navodi da nije bitno ni to što Novak ima bolji međusobno skor sa Federerom, jer, kako kaže, Federer je bio na vrhuncu od 2004. do 2009. Pa se valjda ovo ostalo i ne računa.

"Ja mislim da je najveći teniser svih vremena neko ko bi na svom vrhuncu stalno pobjeđivao svoje suparnike na vrhuncu na raznim podlogama. Tu je veliki faktor mentalna stabilnost. "Velika trojka" ima tu zajedničku sposobnost da najbtinije poene igra dobro do kraja i zato je nejasno ko je tu najbolji. Ako sam u pravu i ovako gledamo ko je najveći ikada, ne može se utvrditi ko je najveći ikada. Ali je i dalje zabavno da se raspravljamo o tome", piše Brembl u svom jako čudnom tekstu i nada se da će neki ovi klinci uspjeti da mu daju novi argument protiv Novaka.

"Ako Karlos Alkaraz osvojio 30 grend slemova onda možemo da kažemo da je on najveći ikada. Ali ne možemo da kažemo da je Novak najveći ikada samo zato što je osvojio 23. grend slem", završava svoj tekst ovaj Englez.