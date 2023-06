SESTRA IMALA RAK, NOSIO JOJ NOVAC U JAKNI: Ivaniševiću tragedija obilježila život, a danas je NAJVEĆI zajedno s Noletom

Goran Ivanišević, danas trener Novaka Đokovića, imao je samo sedamnaest godina kada je saznao da mu je sestra teško bolesna i to mu je bio motiv za uspjeh.

Novak Đoković se upisao u istoriju tenisa ostvarivši 23. grend slem titulu u finalu Rolan Garosa u Parizu, ovog 11. juna 2023, poslije čega se emotivnim govorom obratio porodici, svom timu i, naravno, treneru Goranu Ivaniševiću koji je takođe zaslužan za nevjerovatan uspjeh srpskog i svjetskog asa.

Saradnja između Novaka Đokovića i Gorana Ivaniševića počela je 2019. godine.Zajedno imaju dosta uspjeha i titula, ali njegova životna priča nije bila toliko srećna. Roditelji su uložili sve u njega, išlo je sve kako treba, sve do momenta dok nije saznao užasnu vijest. Pred Australijan open, kada je imao samo 17 godina, otac mu je javio da je njegova sestra Srđana teško bolesna i da ima rak.

"Pokojna sestra se razboljela, imala je rak i to je bio jedan od motiva da uspem. Taj splet ludila i lošeg pretvorio se u nešto dobro", ispričao je svojevremeno Goran svoju priču za "Glas Istre".

Uspjela je da pobijedi bolest i izdržala je sve do 2019. godine, kada je preminula u 52. godini. Ivanišević je novac od zarade iz Melburna namijenio njoj.

"Uzeo sam gotovinu i nosio sam je kući u jakni, znao sam da je tokom cijelog ljeta novac bio u njoj, oka nisam sklopio, zagrlio sam jaknu. Sjećam se da smo odmah po mom povratku igrali Dejvis kup u Beogradu, novac sam odmah predao ocu. U Australiji sam imao sto dolara uz sebe, odjednom sam imao nekoliko desetina hiljada."

Goranova priča o teniskim počecima je slična Novakovoj. Porodica se takođe zadužila i uložila veliki novac, a na kraju se isplatilo. "Otac je rizikovao mnogo, prepoznao je nešto u meni što on nije bio. Bio je profesor na fakultetu, moji su prodali stan zbog mene. Bio je to i za mene ogroman pritisak, bila je to lutrija. Istina, bio sam dobar, ali niko ne može da garantuje da ćeš postati vrhunski igrač. Isplatilo se na kraju. U svojoj karijeri vidio sam tenisere na koje bih stavio milione, pa od njh nije bilo ništa. A bilo je onih na koje ne bih stavio ni pet kuna, pa su postali vrhunski, nema pravila. Vidi se ko je talenat, ali to nije garant uspjeha."

Poznat je bio i kao veoma temperamentan teniser, a često je lomio rekete u naletu bijesa. "Jedini sam u istoriji tenisa koji je morao da preda meč zbog nedostatka reketa. To se još nije dogodilo, mislim i da nikad više neće. Najviše sam time naštetio samom sebi", zaključio je Ivanišević.