Zašto Đoković galami na Ivaniševića? Novak napravio šou pred novinarima: Samo tri stvari tražim, a oni me ne razumiju!

Novak Đoković napravio je šou na konferenciji za medije sa sa sprskim novinarima. Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa, Nemanje Stanojčića.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković nastavlja put ka 23. grend slem tituli, pobijedio je Martona Fučoviča u drugom kolu Rolan Garosa. U tom meču bio je dosta nervozan tokom prvog seta, pa je tako u jednom trenutku počeo povišenim tonom da se obraća Goranu Ivaniševiću. Izbacivao je frustraciju iz sebe i to je nešto na šta su navikli ljudi sa kojima radi.

Baš to bilo je jedno od pitanja za njega u dijelu razgovora sa srpskim novinarima. Napravio je Novak šou program dok je pričao o tome. "Banane, urme i vodu, to im tražim. Pitam ih, oni me ne razumiju, pokazujem im banana, urma i voda", prepričava Novak dok rukama signalizira i objašnjava koji je znak za bananu, koji za urmu i koji za vodu.

Uslijedilo je i dobacivanje od strane novinara "znači ništa o taktici". "Taktički, ništa. Ne treba meni taktika, šta će mi to. Ne mogu zaista. Svaki meč isto, dogovorimo se i oni i dalje ne razumiju. Donesu mi jabuku. Kakva jabuka čovječe. Onda nađem krušku, nema urme. Onda mi donose neke magnete, ma svašta nešto", izgovarao je Nole dok su se novinari smijali.

Potom je prešao i na malo ozbiljnije teme i analizu dva meča koja je odigrao do sada, pobijedio je Aleksandra Kovačevića i Fučoviča. "Dobro je, može bolje, od sebe puno očekujem. Znam da ću morati da igram bolje, konstantnije i staloženije da bih osvojio trofej. Vjerujem u sebe i svoje sposobnosti. Prva dva mdča prošla su dobro, ima dosta pozitivnih stvari koje mogu da izvučem i da upotrebim u nastavku turnira."

Naredni rival biće mu Alehandro Davidovič Fokina, Španac koji ga je pobijedio u prvom kolu turnira u Monaku prošle godine. "Izgubio sam od njega u Monaku u tom čudnom meču. Uvijek na početku te sezone na šljaci igram slabije od nivoa koji je za mene prepoznatljiv. Fokina je specijalista za šljaku, dečko koji je napredovao, bilježio je neke velike pobjede, savladao je Holgera Runea u Madridu. Sposoban je da igra na visokom nivou, ima kompletnu igru, svakako je jedan od najtežih protivnika za treće kolo. Ja ću se spremiti, znam da će on izaći na teren sa namjerom da pobijedi, očekujem visok nivo igre, vjerujem u sebe i pobjedu", zaključio je Đoković.

(MONDO)