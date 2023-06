Zaj**bani smo mi, Novaka baš nerviraju! Goran Ivanišević rasplakao novinare: Evo zašto sam ODMAH otišao u svlačionicu!

Goran Ivanišević natjerao novinare na suze poslije Đokovićevog osvajanja Rolan Garosa. Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa, Nemanje Stanojčića.

Novak Đoković osvojio je Rolan Garos i postao najveći teniser u istoriji sa 23. grend slem trofejom. Taj uspjeh zasluga je i njegovog trenera, Gorana Ivaniševića, koji je bio uz njega i na ovom turniru i bio je prvi koga je Nole zagrlio. A onda je Goran zbunio mnoge, jer je otišao pravo u svlačionicu dok je trajalo slavlje. Na pitanje zašto je "nestao", Ivanišević je dao odgovor koji je novinare nasmijao sve do suza: "Išao sam da se isp**am."

Zanimljiv odgovor legendarni hrvatski teniser i uspješni trener dao je i na pitanje zašto je bolji trener nego što je bio igrač, a bio je sjajan teniser, osvajač Vimbldona.

"Uvijek govorim da sam bolji trener. Falio mi je Rolan Garos, sada smo to kompletirali. Tri trofeja sa Novakom, jedan sa Čilićem. Pisanje istorije je nevjerovatno. Znao sam da će pisati istoriju, nisam znao da ću ja biti tu, držim se. Drago mi je što su ljudi sa Balkana osvojili turnire. Zaj**ani smo mi Balkanci. Uvijek iskačemo kada nas izbace iz vreće. Jedan lijevo, drugi desno. Drago mi je da smo svi zajedno, da smo velika podrška."

Ivanišević je iz prve ruke otkrio novinarima da li Đokoviću smeta to što mu publika konstantno zviždi. "Znam da ga to nervira, šta god uradi on njemu zvižde. Kada igra sa nekim drugim, onda navijaju da ne idu kući, da ostanu. On protumači malo da su protiv njega, a meni je drago kada ga rasp**de, onda je bolji. Moram reći da sam ponosan kako je ostao fokusiran, smiren u polufinalu i finalu. Zbilja fenomenalno. Fali mi malo kada se ne dere, dosadno mi je", nasmijao se Ivanišević.

A zanimljiva je i priča o tome kako je rekao Đokoviću da ipak smanji malo viku na stručni štab i ostale. "

Počeli smo novi sado-mazo trend. Krećemo u 8 ujutru, radimo do 6 po podne. On ustane i dođe i kaže da bekhend nije funkcionisao, iako je nama savršeno djelovalo. Onda dođe i kaže da servis ne radi. On je genije i perfekcionista i takvim ljudima uvijek nedostaje još nešto. Ponosan sam na njega zbog posljednja dva meča posebno. Rekao sam mu da mora da prestane da priča sa nama ako hoće da osvoji turnir. Kada se mučio i protiv Alkaraza i Ruda, nije vikao na nas, nije se okretao, bio je fokusiran. Posebno protiv Karlosa. Igra najbolji tenis tada, kada ne troši energiju na nepotrebne stvari."

Gdje će biti Novakov "plafon"? Prema Ivaniševićevim riječima, nije ga još dostigao!

"Vidim koliko uživa na treninzima, koliko uživa u tim malim detaljima, u pobjedama pred ovom nevjerovatnom publikom, na ovom stadionu. Ne znam koliko daleko može. Njegovo tijelo je nevjerovatno, sjajno, nalazi se u odličnoj formi. Bogu hvala nije imao velike povrede. Nevjerovatan je, kreće se kao mačka na terenu, kao pravi nindža, svuda je. Fascinantno je, imaće motivaciju i za 24. i 25. grend slem."

Ivanišević je i kratko opisao kako Novak "sahrani" rivale na terenu.

"Ne možete da kažete da je Alkaraz favorit protiv Novaka. Karlosa mnogo volim, osvojiće mnogo grend slemova. Da, došao je u boljoj formi, ovo je grend slem, ovo su nervi. Vidjeli ste šta mu se desilo. Đoković zna, čeka, kao i što je Rodik rekao, prvo ti uzme noge, pa dušu, onda ti iskopa grob i sahrani te."