Fantastično obraćanje Novaka Đokovića nakon što je osvojio 23. grend slem titulu i podebljao status najboljeg u istoriji.

Izvor: Profimedia

Najbolji teniser svih vremena je Novak Đoković. Od danas nema više nikakve dileme, rekorder je i po broju grend slem titula, a nakon što je u Parizu osvojio još jedan Rolan Garos pobjedom nad Kasperom Rudom imao je veoma zanimljiv govor pred francuskom publikom. U jednom trenutku se i izvinjavao zato što predugo priča, ali je sa velike pozornice čitavom svijetu poslao nekoliko sjajnih poruka tako da niko ne može da mu zamjeri zbog toga!

Đoković je obraćanje nakon finala počeo na francuskom jeziku, što je radio i tokom čitavog turnira. Iako tvrdi da mu ne ide sjajno kada priča na francuskom, danas je sve djelovalo perfektno - kao kada igra tenis. Publika je obožavala njegove riječi, posebno kad ih je hvalio zbog atmosfere koju su pravili na stadionu Filip Šatrije!

"Hvala, hvala za ovu posebnu atmosferu. Nevjerovatan trenutak u mojoj karijeri, baš poseban i jedan od najvećih koje sam doživio. Možda je koincindencija da sam ovdje osvojio 23. grend slem titulu. Ovo je za mene uvijek bio najteži turnir, zato sam ovoliko emotivan. Mnogo toga se dešavalo u prethodnom periodu na terenu i van njega, ali sam počastvovan što sam danas ovdje. Dok nisam našao dobrog profesora, pa ću nastaviti na engleskom", počeo je Đoković, prije nego što je promijenio jezik

Vidi opis NOVAKOV GOVOR ZA PAMĆENJE U PARIZU! Đoković ispisao istoriju - poslao poruku TIMU, Rudu i svim mladima na svijetu! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 9 / 9 AD

Kao veliki šampion, srpski teniser je prvo govorio o rivalu - Kasperu Rudu. Činilo se da mu je Norvežanin veoma drag i jedan od omiljenih momaka koji predstavljaju sljedeću generaciju, pa je sipao pohvale koje su Rudu veoma prijale. Govorio je Novak o uspjesima mlađeg kolege i poželio mu da osvoji neki grend slem na kojem on ne bude u završnici.

"Kasper, hvala ti, mnogo cijenim tvoje riječi. Ti si jedna od najboljih osoba na turu, mnogo te vole i cijene svi igrači i treneri. To je sa razlogom tako. Morao sam prvo to da kažem jer osjećam da u današnjem svijetu mnogo znači kada neko ima prave ljudske vrijednosti. Tvoj tim, tvoja porodica, svi vi ste uvijek bili super prema meni i mom timu. Žao mi je zbog rezultata danas, to nije bio najbolji način za tebe, ali imao si nevjerovatne godine ovdje. Finale prošle godine, finale sad, igrao si nekoliko grend slem finala u godinu dana. Jedan si od najkonstantnijih. Želim ti da pobjeđuješ priotiv svih osim protiv mene. Ako ja ispadnem ranije na nekom grend slemu, ti osvoji titulu", poručio je Novak i nasmijao prisutne.

Imao je srpski teniser još mnogo toga da kaže. Pričao je o Janiku Noi koji je bio prisutan na dodjeli trofeja, govorio o svom timu koji je ponovo "patio" zajedno a njim i često trpio izlive bijesa, a na kraju je poslao i veoma važnu poruku svim mladima na svijetu. U to je uračunao i svoju djecu, za koju se nada će uspjeti sebi da izbore bolju budućnost!

"Velika je čast imati Janika Nou ovdje, 40 godina je od kako je osvojio titulu. Bio sam mali kada je on napuštao tenis, ali ga pamtim, kao i njegov prelazak u muziku. Divno je što si ovdje, Janik. Moj tim, moja porodica, roditelji, djeca, braća... Ne znam šta bih vam rekao. Znate kroz šta smo prošli, znate koliko mogu da budem nezgodan i težak. Hvala vam za strpljenje i toleranciju. Znam šta sam vam sve radio i koliko sam vas mučio. Stvarno cijenim što mnogo vjerujete u mene. Svaki igrač sanja da bude ovdje, u ovoj fazi, da osvoji trofej. Želio bih da iskoristim trenutak i da pošaljem poruke iako znam da već pričam previše. Moja djeca su ovdje, nadam se da će izvući poruke. Ja sam imao sedam godina kada sam sanjao osvajanje Vimbldona i prvo mjesto na ATP listi. Poruka svim mladim ljudima je da jure svoje snove. Neka zaborave šta je bilo u prošlosti. Želiš bolju budućnost? Stvori je. Uzmi stvari u svoje ruke i stvaraj je. Počinjem da uživam u ovome! SRBIJA!", rekao je Novak Đoković nakon osvajanja trofeja!