Pjevali Kosovu, a Novak pehar dao njoj! Ovo niste vidjeli u prenosu - ŠOU poslije finala Rolan Garosa!

Novak Đoković napravio je šou u Parizu. Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa Nemanje Stanojčića.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Novak Đoković ispisao je istoriju, postao je igrač sa najviše grend slem titula ikada. Osvojio je Rolan Garos, pobijedio Kaspera Ruda sa 3:0 u setovima i poslije toga je napravio šou na stadionu "Filip Šatrije". Nije mogao da odradi intervjue na terenu zbog konstantnog prekidanja i pjesme navijača, a onda je u jednom momentu preskočio ogradu i otišao da slavi sa njima, sve to bio je samo početak...

Kada je konačno uspio da završi obaveze prema novinarima i da odgovara na razna pitanja odlučio je da ostane na terenu i da ne ode odmah u svlačionicu. Zadržao se preko 40 minuta i potrudio se da svima posveti pažnju. Prvo je preskočio zaštitnu ogradu i otišao do publike i sa njima se slikao i davao autograme, za to vrijeme pojedinci su pjevali "Kosovo je Srbija". Onda je nastavio da šeta po terenu i da ispunjava želje i ostalima.

Jedan gospođa sa gornjeg dijela tribine vikala je "Nole, podigni glavu, znam te otkad si bio dijete", ali je Đoković nije čuo. Poslije svega toga prišao je do Džuli, jedne od njegovih najpoznatijih navijačica. Koliko je cijeni brzo je moglo da se vidi, tražio je da mu donesu pehar i onda ga je dao njoj u ruke. Ljudi iz obezbjeđenja su to gledali i ništa im nije bilo jasno. Onda se slikao sa njom.

Jedna gospođa ga je pratila i sve vrijeme pokušavala da ga odvuče do još jedne TV stanice koja ga je čekala. Bezuspješno je to činila, Novak je nastavio da ispunjava želje srpskih navijača koji su ostali tu. Uzeo je sve moguće stvari koje je imao kod sebe i počeo da ih dijeli. Dok ih je davao čulo se "Idemo na Vimlbdon", sa jasnom aluzijom da očekuju titulu od njega i u Londonu. Kada je na kraju konačno gospođa uspjela da ga odvuče do novinara koji su ga čekali, uslijedio je novi zastoj. Jedan momak pitao ga je za majicu i Novak mu je ispunio želju. Skinuo je trenerku, pa majicu i poklonio dječaku. Tek tada je otišao do novinara...