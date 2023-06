Vimbldon promijenio kontroverzno pravilo! Poznata teniserka zabrinuta: "Svi će znati da ste u tom periodu"

Ons Žaber neće nositi crni donji veš na Vimbldonu uprkos promjeni pravila.

Izvor: Profimedia

Vimbldon uskoro počinje (od 3. do do 16. jula) i mnogi sa nestrpljenjem čekaju da gledaju najpoznatiji teniski turnir na svijetu. Uoči početka takmičenja Ons Žaber pričala je o jednom problemu koji imaju teniserke. Naime, organizatori turnira donijeli su odluku da ukinu staru tradiciju koja kaže da sve igračice moraju da nose i donji veš u bijeloj boji, pa je sada dozvoljeno da nose i donji veš u crnoj boji.

Većini teniserki to odgovara, posebno pošto su se žalile da imaju strah i da postaju anksiozne na terenu, jer se plaše da ne dođe do krvarenja usljed menstruacije. "Postoje tu dvije stvari. Prva je naravno ta što je bolje da ne postoji paranoja i da to olakšava situaciju na terenu. Ali, druga je što će svi na taj način znati da imate ženske probleme i da ste u tom periodu. Zbog svega toga ne znam koji dio je dobar", rekla je Žaber.

Istakla je da ona neće nositi crne stvari ispod svoje opreme. "Što se mene tiče, neću nositi crno. Doduše, ako baš sve djevojke to budu radile, možda zato bude lakše. Naravno, dobra je stvar što je Vimbldon donio odluku da pomogne djevojkama da se osećaju komfornije na terenu", naglasila je Ons koja je prošle godine igrala u finalu grend slema u Londonu i tamo je izgubila od Elene Ribakine.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!