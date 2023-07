Srbija ostala bez medalje na Svjetskom prvenstvu! Island ponovo koban za "orliće"

Mladi rukometaši Srbije do 21 godine poraženi su u borbi za treće mjesto od selekcije Islanda na šampionatu svijeta u Njemačkoj.

Izvor: MN PRESS

"Orlići" nisu uspjeli da ispišu istoriju i po prvi put donesu medalju sa Svjetskog prvenstva.

Poslije poraza u polufinalu od selekcije domaćina, ponovo je za izabranike Đorđa Teodorovića bila kobna reprezentacija Islanda, koja je pobijedila "orliće" i u grupnoj fazi takmičenja.

SRBIJA - ISLAND 23:27 (13:13)

Mladi srpski rukometaši su odlično počeli, poveli sa "plus četiri" do sredine prvog poluvremena, ali su Islanđani tri minuta prije odlaska na odmor uspjeli da u finišu nadoknade tri gola i na poluvrijeme odu sa neriješenim rezultatom (13:13).

Ponovo su "orlići" dobro krenuli i početkom nastavka meča i stekli dva razlike, da bi potom Island uspio opet da se vrati i napravi preokret, ali ne i da definitivno prelomi utakmicu.

Imali su Islanđani prednost od jednog ili dva gola do samog finiša, Srbija je u nekoliko navrata uspjela da stigne do izjednačenja, da bi poklekla u samom finišu kada su se rivali odlijepili na "plus četiri".

U srpskom timu najbolju partiju pružili su Boško Stanisavljević sa šest, Miloš Kos je postigao pet a Simo Šijan i Luka Rogan su zabilježili po pogodak manje. Kod Islanda najefikasniji je bio Torstejn Leo Gunarson sa osam golova.

"Orlići" su tako osvojili četvrtu poziciju na prvenstvu svijeta, a za titulu će se od 18 časova boriti domaćin Njemačka i selekcija Mađarske.