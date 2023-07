"Mogu da pobijedim Đokovića na Vimbldonu!" Novak dobio prijetnju pred grend slem - od čovjeka koji mu se divi!

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković dobio izazivača, momka koji ga je prošle sezone ozbiljno mučio!

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Youtube/JannikSinner_Updates/printscreen

Novak Đoković će na ovogodišnjem Vimbldonu juriti svoju osmu titulu i ukupno 24. pehar sa grend slem turnira, a gotovo svi smatraju da je apsolutni favorit. O tome govori potez kladionica, a zatim i riječi Barbare Šet, koja dobro poznaje prilike u svjetskom tenisu. Ipak, ima i "klinaca" spremnih da pokažu zube, pa je tako mlađani Italijan Janik Siner zaprijetio najboljem svih vremena.

Uz dužno poštovanje prema svemu što je uradio - a Đoković u ovom trenutku stvarno je kao idol cijele plejade mladih tenisera - Italijan je pomenuo kako bi u Londonu mogao da savlada Novaka. Optimizam za to mu pruža prošlogodišnji nastup protiv aktuelnog šampiona...

"Mi mladi moramo da shvatimo kako da dođemo do 36 ili 37 godina i da imamo Noletovu fizičku formu", rekao je Janik na početku i nastavio: "Veoma je zanimljivo vidjeti koliko mu dobro ide. Osvajanje tolikog broja grend slemova, ali i drugih velikih turnira, je nevjerovatno. Morate biti fizički spremni jer on može da igra i pet sati dnevno. Drago mi je što je tu da od njega naučim nešto više.”

Đoković je na Vimbldonu 2022. godine uspio da savlada Janika Sinera, ali tek nakon što je izgubio prva dva seta u četvrtfinalnom okršaju. "Po iskustvu i samopouzdanju, Nole je svakako favorit. Malo je onih koji mogu da ga pobijede: ili oni koji zaista dobro serviraju, ali moraju to da urade 5 setova, ili oni koji uspjevaju da variraju u igri kao Alkaraz, što on zna da radi veoma dobro", dodao je Siner, pa sebe proglasio za izazivača: "Ne mogu to da poreknem, mislim da sam i prošle godine pokazao da sam spreman. Pokazao sam da, ako pronađem svoju igru, mogu veoma dobro da prođem na travi. Mislim da nema mnogo igrača koji mogu da ga pobijede, ali ja sam jedan od njih."

Italijanski novinari upitali su Janika Sinera i za sporne plakate kojima se reklamira ovogodišnji Vimbldon. Već nekoliko puta se isticalo kako Novak Đoković nije dovoljno zastupljen, nema ni Endija Mareja, a mladi teniser je rekao da je možda nezasluženo što se on našao na posteru!

"Na prvi pogled bilo je malo čudno što nisam vidio Mareja na toj fotografiji. Sa moje tačke gledišta, teško je da se izrazim, osjećam da mogu da budem jedan od najboljih na svijetu, inače ne bih bio broj 8 na ATP-u", objašanjava Italijan i govori o odnosu sa Alkarazom: "Mnogo se priča o mom rivalstvu sa Alkarazom, ali mislim da je on u ovom trenutku jedan korak ispred zato što je osvojio mnogo više. To se mora poštovati, mlad sam i idem svojim putem, pa ćemo vidjeti gdje ću završiti. Bilo je lijepo vidjeti me na toj grafici, ali ne znam da li je bilo ispravno ili pogrešno što sam bio na tom posteru."

