Novak pet minuta nije skidao osmijeh s lica! "Sjetim se tog malog dječaka iz Srbije koji je imao san..."

Novak Đoković je bio presrećan nakon pobjede u prvom kolu Vimbldona.

Srpski teniser Novak Đoković ostao je na terenu Vimbldona prvog dana duže od četiri sata, ali je na kraju gotovo rutinski pobijedio izazivača iz Argentine Pedra Kačina. Na kraju uz sve prekide zbog kiše - 3:0 za Đokovića (6:3, 6:3, 7:6), tako da branilac titule već zna da će u srijedu igrati protiv Džordana Tompsona iz Australije.

Dobra vijest je da se Đoković ekspresno navikao na travu, na kojoj nije odigrao nijedan turnir (osim egzibicionog protiv Tijafoa), ali to njemu nije ni potrebno kada je najbolji u istoriji ove igre. Dobro je poznato da je osvojio sedam puta Vimbldon i da je četiri puta uzastopno podizao pehar, a po onome što je do sada prikazao - želi da se to uveća i tokom ovog jula pošto se tokom intervjua od pet minuta sve vrijeme osmjehivao.

"Ovo je možda najčudniji meč koji sam odigrao u karijeri, ali je bar bilo pozitivno na kraju. Bilo je pomalo frustrirajuće za igrače jer nismo mogli da igramo, uslovi nisu bili sjajni, bilo je klizavo, a kad se krov otvorio - skroz druga priča. Ovo je sveti gral, hram tenisa, nešto posebno, tako da svaki put kada izađem na trening sa reketom bude mi zabavno. Bilo je zabavno raditi nešto drugačije sa peškirima ha-ha", nasmijao se Đoković prisjećajući se situacije kada se šalio sa svojim stručnim štabom i peškirom sušio teren.

Na konstataciju da deset godina nije izgubio meč na Centralnom terenu, Đoković se ozario, ali nije želio da "urekne" i samo je poručio da je presrećan svaki put kada izađe na ovaj teren.

"Ovo je drugi dom za mene.... I kakav drugi dom za imati, ne može bolje nego na Vimbldonu. Rekao sam mnogo puta tokom karijere da je san osvojiti Vimbldon i to je i dalje za mene nevjerovatno nešto. Svaki put kada se vratim sjetim se toga i sjetim se tog mladog momka iz Srbije koji je sanjao da će osvojiti najveći turnir na svijetu. Blagosloven sam zbog svega ovoga i divno je biti ovdje", naveo je Đoković i nahvalio i Kačina.

