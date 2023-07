"TO NIJE PITANJE ZA MENE!" Htjeli da posvađaju Novaka sa organizatorima Vimbldona: Srbin spuštao tenzije!

Iako nema uvijek sjajan tretman na Vimbldonu, Novak Đoković je spuštao tenzije nakon što je morao da čeka mnogo vremena da se vrati na teren.

Novak Đoković prošao je u drugo kolo Vimbldona pošto je danas savladao Pedra Kačina (6:3, 6:3, 7:6) uz veliku pauzu od 90 minuta zbog kiše. Odnosno, kiša je brzo prestala, krov je zatvoren poslije nekoliko minuta, međutim trava je ipak bila mokra. Nakon inspekcije terena, Đoković i Kačin nisu željeli da igraju i tražili su od organizatora da dodatno osuše teren, što se na kraju pretvorilo u pravu agoniju za navijače.

Čekali su i čekali da se meč nastavi, a Novak Đoković je bio raspoložen da ih animira za to vrijeme. Bio je u stalnoj komunikaciji sa organizatorima i sudijom, činilo se da razgovaraju u prijateljskom tonu uprkos tome što je bio nervozan zbog kiše, a čini se da ovo nisu pročitali i novinari koji kao da su željeli srpskog tenisera da "posvađaju" sa domaćinom.

"Činilo mi se da si prije prekida meča pozvao sudiju i pokazao da si veoma nezadovoljan stanjem terena. Da li misliš da su oni zakasnili da prekinu meč i da je to napravio problem, odnosno da je trava zbog toga bila mokra kasnije?", glasilo je novinarsko pitanje na koje je Đoković odgovorio smirenim tonom i objasnio da ne misli da je greška organizatora što je na kraju meč morao toliko da bude "na pauzi".

"Pričali smo o tome, pričao sam sa supervizorom na terenu, sa sudijom i direktorom terena koji je sišao dole na teren. Svi su bili pomalo zbunjeni jer je to nešto što se nikada nije dogodilo od kada je Centralni teren dobio krov. Obično je potrebno od 10 do 20 minuta da se krov zatvori i da klime odrade svoj posao, odnosno da se trava osuši i bude spremna da igramo na njoj. To se i desilo na terenu broj jedan inače, vidjeli smo da su se teniseri tamo vratili poslije 15 minuta i nastavili su da igraju. Ali, mi nismo zaista mogli da igramo u tim uslovima. Mi smo željeli da igramo, nekoliko puta smo to pokazali publici, da želimo da smo na terenu, ali je bilo previše mjesta na terenu gdje je bilo klizavo i vlažno. Pipneš travu i cijeli dlan ti je odmah mokar", kazao je Đoković u svom dugačkom izlaganju.

"Bilo je čudno pošto je trajalo više od sat vremena i situacija se nije popravljala, mislim da sada rade na tome. Mislim da će vam oni bolje odgovoriti na ovo pitanje, da li je do sistema za hlađenje, pošto je bilo vlažno, pošto to nije pomoglo. Trava je tako osjetljiva za održavanje i veliki je izazov ako kiša pada na minut-dva. Istovremeno, mislim da je bila dobra odluka sudije iako ga nisam zvao. Htio je da završimo gem, moglo je da se igra... Čim smo završili gem, došli su ljudi i pokrili teren. Mislim da se nije nakvasio od dodatnog minuta igranja, to je do nečeg drugog i to nije pitanje za mene!"

Novak je objasnio da mu je drago što su mogli da nastave meč, a potom je poslije opširnog odgovora ponovo dobio pitanje o organizatorima i njihovim sposobnostima. Upitan da li su pogriješili što nisu "pojačali" klimu i tako ubrzali sušenje terena, Nole je još jednom spustio loptu.

"Uradili su sve što je do njih. Pričali smo svakih nekoliko minuta i oni su bili zbunjeni šta se dešava. Vjerujem da će to sada da provjere i nadam se da će to popraviti pošto samo dva terena imaju krov. Ako sutra počne kiša, ako ne možeš da igraš pod krovom, onda je to problem zbog rasporeda", naveo je Đoković koji je objasnio novinarima i zbog čega je u jednom trenutku meča držao peškir na licu i disao u njega.

Podsjetimo, Novak Đoković u drugom kolu Vimbldona igra protiv Džordana Tompsona i taj susret je na programu u srijedu. Danas su na Vimbldon eliminisani Dušan Lajović i Miomir Kecmanović, a u utorak igraju Laslo Đere i Hamad Međedović.

