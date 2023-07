ĐOKOVIĆ STRAHOVAO ZBOG BUGARINA: Novak je čekao samo ovu informaciju - Vimbldon donio odluku

Grigor Dimitrov meč će nastaviti na terenu broj 2, a ne na Centralnom što pomaže Novaku Đokoviću.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković saznao je u subotu popodne da će njegov meč osmine finala protiv Huberta Hurkača (Poljska) da bude treći na Centralnom terenu. Nedugo poslije toga morao je ponovo da razmišlja o rasporedu i da se nada da organizatori Vimbldona neće da mu naprave problem sa duelom Grigora Dimitrova (Bugarska) i Frensisa Tijafoa (SAD).

Meč je prekinut zbog kiše u momentu kada je Bugarin imao prednost - 6:2, 6:3, 1:2. Bio je to ujedno i jedini duel koji je pomjeren na nedjelju, pa je tako i Srbin morao da prati situaciju kako bi se izbjegli dodatni problemi. Srećom, odluka je donesena da se okršaj bugarskog i američkog igrača igra na terenu broj 2 odmah poslije meča dve Čehinje, Markete Vondrušove i Marije Bouzkove. Tamo program počinje u 12 časova po srpskom vremenu.

Organizatori su za meč trećeg kola Novaka i Vavrinke napravili velike probleme pošto su duel Endija Mareja (Velika Britanija) i Stefanosa Cicipasa (Grčka) prebacili baš na Centralni teren pošto je taj duel prekinut zbog ograničenja koje tamo vladaju, pa je tako srpski as morao da gleda i na sat protiv Švajcarca. Plašio se da bi meč mogao da bude odložen zbog pravila da svi mečevi moraju da budu završeni do 23 časa po lokalnom, odnosno do ponoći po srpskom vremenu. Navijaće Đoković i da mečevi današnjeg programa, koji počinje od 14.30 po našem vremenu, budu završeni ranije. Prvo igraju Andrej Rubljov (Rusija) i Aleksandar Bublik (Kazahstan), pa onda Iga Švjontek (Poljska) i Belinda Benčić (Švajcarska).

BONUS VIDEO: