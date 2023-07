MOŽE LI ON DA IZNENADI ALKARAZA? Igrao je finale na Vimbldonu, sad prijeti Špancu

Mateo Beretini igrao je već i u finalu Vimbldona, a sljedeći rival mu je Karlos Alkaraz.

Izvor: Profimedia

Karlosa Alkaraza čeka najveći ispit na Vimbldonu. Igraće protiv Matea Beretinija, čovjeka koji je igrao finale na londonskoj travi 2021. i izgubio od Novaka Đokovića. Italijan je pobijedio Aleksandera Zvereva (6:3, 7:6, 7:6) i pokazao da se polako vraća u formu.

Poslije tog meča je Nijemac rekao da vjeruje da "Beretini može da osvoji titulu".

"Već sam mu se zahvalio na tim riječima. Stvarno sam se dobro osjećao na terenu, ali ne želim da mislim o takvim stvarima trenutno. Svaki meč ovde je težak, protiv njega sam se na terenu osjećao veoma dobro, ali to ne znači ništa kada je priča o tituli u pitanju. Uživam, prošao sam u drugu nedjelju i čeka me jedan od najtežihi mogućih protivnika na žrijebu. Samo o tome sada mislim", rekao je Beretini.

Španac se namučio u trećem kolu protiv Nikolasa Žarija, prošao je poslije četiri seta, mada je malo falilo i da se igra peti. Mateo će pokušati da napravi iznenađenje.

"Nisam među nosiocima, tako da je žrijeb baš težak, ali to je ono što želite, da igrate sa najboljima na svijetu. Uvijek je bilo zadovoljstvo igrati sa njim. U Australiji smo igrali pet setova, u Beču i Rio de Žaneiru tri seta. Uvijek dajemo maksimum. On je trenutno broj jedan na svijetu što govori da je u ovom trenutku najbolji na planeti. Veliki izazov me čeka, ali sam u isto vrijeme srećan što imam priliku da igram. Gledao sam ga na Rolan Garosu na TV-u, sada ću igrati sa njim i zbog toga sam baš srećan. Daće mi to dodatnu energiju."

Zbog problema sa kišom i silnim odlaganjima Italijan je igrao tri meča u tri dana, pobijedio je sunarodnika Sonega 6. jula, pa je dan kasnije dobio Aleksa de Minora i onda je u subotu savladao Zvereva. To znači da će u ponedjeljak igrati četvrti meč u pet dana. "Došao sam ovdje nespreman, nisam bio siguran ni da ću igrati na turniru, nadao sam se da atmosfera može da mi pomogne, da biste osvojili slem morate da budete u potpunosti spremni i fizički i emotivno i mentalno, želja i volja nisu dovoljni. Mislio sam da nisam dovoljno spreman, ali ovo mesto ima neku posebnu energiju kakve nema nigdje drugo", zaključio je Beretini.

