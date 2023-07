Skandal - Italijan maltretira Marijanu na Vimbldonu! (VIDEO)

Janik Siner je zaista pretjerao i izgubio sve živce u meču sa Danijelom Elahijem Galanom.

Ne prestaje rat Janika Sinera sa Marijanom Veljović! U meču četvrtog kola Vimbldona između mladog Italijana i Danijela Elahija Galana iz Kolumbije u malom vremenskom razmaku on je dva puta imao sukob sa Marijanom Veljović.

Nakon što je u finišu prvog seta bio bijesan na srpsku arbitarku, odmah na početku drugog je opet napao! Pri rezultatu 1:0 za Galana u drugom setu, pošto je Kolumbijac uspio da uzme brejk u prvom gemu drugog seta, ponovo je napao Veljovićku Italijan!

Naljutila ga je sada ponovo njena odluka pri rezultatu 40:40. Siner je došao do nje, a iako sada nije bio u pravu nije dao mira Marijani. Prišao je, pokazao da nije čuo njenu odluku, zatim se okrenuo, pa nastavio da prigovara. Pogledajte:

Nakon što se Galan vratio na liniju da servira Siner je nastavio da viče ka Marijani, da gestikulira, pokazuje, a u jednom trenutku je Srpkinja samo krenula da se smije i odmahuje glavom zbog ponašanja mladog Italijana. To ga nije obeshrabrilo već je ponovo prišao do nje, a onda je čitav minut trajala rapsrava u kojoj se čulo kako on govoori da mu se "ništa slično nikada nije dogodilo". Na kraju je odmahnuo reketom i konačno se vratio igri.

Na kraju je Galan odbranio brejk i nastavio da muči favorizovanog Italijana kome se to uopšte nije svidjelo. Pobednik ovog meča je potrencijalni rival Romana Safiulina u četvrtfinalu.

