NJIH PETORICA MOGU DA ZAUSTAVE ĐOKOVIĆA NA VIMBLDONU: Amerikanci hoće da Srbin ispadne - oni mu prijete

Prema pisanju amerčikog sajta "ESPN" njih petorica mogu da zaustave Novaka Đokovića u Londonu.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković ide po osmu titulu na Vimbldonu. Igraće protiv Huberta Hurkača u osmini finala na londonskoj travi, a prije tog meča američki "ESPN" napisao je tekst u kome navodi da bi petorica igrača mogli da zaustave Srbina. Odabrali su njih petoricu i tvrde da neko od njih može da izbaci Noleta sa turnira.

Srpski as je dobio 31 meč uzastopno na Vimbldonu, samo dvojica igrača su ga pobijedila u posjlednjih 45 duela. Mnogi prognoziraju da će u finalu igrati upravo Đoković i Alkaraz. Prema navodima u tekstu petorica igrača koji mogu da ga zaustave su - Karlos Alkaraz, Janik Siner, Danil Medvedev, Hubert Hurkač i Frensis Tijafo.

Na prvo mjesto stavili su Alkaraza.

"Mogli bi da se sastanu tek u finalu. Počećemo od njega, prvi je teniser na svijetu i dobio je jedan od dva meča. Uči kako da igra na travi i pokazao je da uči brzo. Ima dosta prepreka do toga, prvo Mateo Beretini, pa onda Holger Rune ili kasnije Danil Medvedev ili Stefanos Cicipas. Ukoliko preživi sve te prepreke, onda može opušstenije da igra u finalu, za razliku od Rolan Garosa kada su ga uhvatili grčevi", navodi se na početku teksta.

Izvor: Profimedia

Na drugoj poziciji je Janik Siner.

"Oni mogu da igraju u polufiinalu. Janik je od prošlogodišnjeg Vimbldona proigrao, dobio je onda dva seta protiv Novaka, pa je izgubio naredna tri. Ove godine izgubio je samo jedan set, ima samo 20 godina i ogroman potencijal. Ima i ogromno samopouzdanje, mada treba uzeti u obzir i da je potrebno dobiti tri seta protiv Novaka."

Treći je Hubert Hurkač.

"Sastaće se u osmini finala. Hubert igra sa mnogo oscilacija ove godine, bio je u jednom finalu i tri polufinala, ali je izgubio i šest od sedam igrača od igrača iz top20. Fantastično servira, odgovara mu trava, pobijedio je Rodžera Federera na travi, koristi dosta servis/volej. Vjerovatno ni Novak ne bi volio da igra ovako rano protiv njega."

Na četvrtoj poziciji je Medvedev.

"Samo jedan igrač od preostala 23 na turniru je uspio da ga pobijedi na grend slemu, bio je to Medvedev u finalu US opena 2021. godine. Ima sve što je potrebno iako ne voli travu. Igra sve bolje, odgovara mu igra sa osnovne linije, ima snažan forhend, ali se još navikava na podlogu. Njegova prednost je baš to što je uspio da dobije Novaka."

Izvor: Profimedia

I na petom mjestu je Frensis Tijafo koji je pred ispadanjem sa turnira pošto je izgubio prva dva seta od Grigora Dimitrova (6:2, 6:3) i meč je prekinut zbog kiše, nastaviće se danas.

"Ne bi mogli da igraju prije finala. Šanse da on dođe do meča za titulu nisu velike, morao bi da pobijedi Dimitrova, Runea, Alkaraza, pa Medvedeva ili Cicipasa. Zašto smo njega odabrali? Zato što ima samopouzdanje, pobijedio je Nadala na prošlogodišnjem US openu, trava mu odgovara. Niko na ovoj listi nema ogromne šanse da pobijedi Đokovića, ali ako mene pitate TIjafo ima veće šanse od svih njih", zaključio je novinar Bil Koneli u tekstu.

